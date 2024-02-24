トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1433 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...3399 新しいコメント govich 2019.04.10 14:15 #14321 アレクセイ・ヴャジミキン単に価格行動の計画を実行するという主旨が理解できていないのでは？プランがあまりに複雑で、いつも同じでなければならないと誰が言ったのでしょうか。価格行動計画」とは何か、コメントいただければ。統計学については、まあ、我々は武器庫にしか持っていません。何かが常に異なっていて、パターン（同一性）を検出する方法がない場合は、ランダム性を扱います。例えば、x(t+1) = (a*x(t)+b)%c のように単純なCRSは{a,b,c}の量が統計的に予測できないので「ランダム」です。BPについても同じです。統計なし=取引の優位性なし= 引き分けとなる Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:03 #14322 ゴビッチ価格行動計画」についてコメントいただけると。統計学については、まあ、私たちは武器として持っているだけで、何かが常に異なっていて、規則性（同一性）を検出する方法がない場合、ランダム性を扱う。例えば、x(t+1) = (a*x(t)+b)%c with more{a,b,c} という単純なCRSは、統計的に予測できないので「ランダム」だ。BPについても、統計なし＝取引の利点なし＝引き分けと同様に私が最近友人（その人はトレーダーでも数学者でもありません）に書いた手紙を引用しましょう。そこには、今日のマーケットに対する私の見解の要点と、マーケットとうまく付き合っていくための説明が書かれています。 " ... なぜ錬金術に例えたかというと、すべては単純で、結果に対する期待が常に現実を上回っており、その期待には科学的根拠がなく、仮説でしかないからです。常にアイデアを模索し、検証しているのです。前世紀のための市場を理解し、記述するために多くの試みがありました - いわゆるランダムウォーク - 科学の世界は、価格が資産のためにランダムであるという仮説に傾向があるが、彼らは価格形成に影響を与える明確なパターンを識別できないという事実によってそれを正当化 - 1はそれらの多くがあることを認め、したがって、アカウントにそれらをすべて取ることは不可能である、他の人はすべての価格は、需要と供給のバランスだと信じています。数学者、物理学者、化学者、プログラマー、経済学者、スポーツ選手、パイロット、デザイナーなど、一般的にさまざまな人がさまざまな経験や知識をもっていますが、これだけではゴールにたどり着くことはできません。資産の価格は需要と供給によってのみ決定され、現在の価格は公正であり、価格変動の歴史は重要ではない、という理論 - 私は二つの理由ですぐにそれを破棄します - それは無駄であり、そこから利益を得ることはできませんし、資産の代わりに紙幣を残す人々が常にいます - すなわち公正な価格は彼らのために常に存在せず、彼らの量が価格に影響を与えたはずです。ランダムウォークの理論については、サイコロに、例えば、ある時間間隔での異なる符号（ベクトル）の価格変化のデルタを書き、それを黒い袋に入れ、袋から取り出して、その値に基づいてチャートを描くようなものです。私自身は数学者ではないので、知識を持って運用するために、自分でイメージを描いています。不思議なことに、確かに100～200個という限られた数の要素を見れば、本物のグラフとランダムウォークを見分けるのは難しいことが多いのですが、グラフを詳細に調べると、顕著な規則性がないことがわかります。市場は人によって管理されており、人は感情によって動かされます。また、取引アルゴリズムによって感情から身を守る人々もいます。銀行や投資会社の従業員である執行トレーダーにとって、感情は許されるものではないので、マニュアルモードではあるが、経営陣の承認を得て、一定の行動アルゴリズムに従おうとする。ターゲットからターゲットへのランダムな値動き、ターゲットはある価格というイメージです。その過程は、羊の群れが必要な方向へ移動するのに似ている。羊の群れは調和のとれたラインを形成し（速い動き-トレンド）、羊は横に散らばり（範囲の変動-フラット）、そして羊飼いは羊を必要な方向へ向ける努力をしなければならない。価格が一方向に動けば誰でも簡単に儲かりますが、ここで重要なのは価格の動きのベクトルが変化した理由、つまり反対ベクトルのキューブがなぜ突然出始めたかということです。もちろん、正確に反転ポイントで利害関係者は、トレンドを変更するために最大の努力をしなければならない - これは常に成功しない（市場の深さで注文が平均よりも数百倍あるいは数千倍の操作のために配置されている場合、心理的圧力の方法さえある - 市場参加者がさらなる動きが購入されるとそれがポジションを閉じることをお勧めしますが、そのためのヒント与えるかのように アクション ところで、国家での罰が課せられている）。市場参加者はパターンを信じ、そのパターンが存在するのは、行動で表現された信念があるからである。したがって、私は、市場参加者が信じているために実際に存在するパターンと、大規模な取引参加者による実際のアルゴリズムの適用を特定することに課題を絞ります。長年にわたる為替取引の中で、多くの指標が考案され、トレーダーの間で人気を博しています。ロシア中央銀行も予測に利用し、テクニカル分析（過去の値動きを推定し、起こりうる事象を予測すること）を推進しています。私は、モエックスで1日以内、あるいは1～3時間以内の、市場の性質の短期的な顕在化を見るのが好きです。もちろん、高い確率でパターンを見つけることは大成功だが、パターンを探し、特定する窓際では、パターン（価格とその測定値（指標）の比率）からの近似値に過ぎないため、当然、このパターンの寿命は尽きることが多い。課題としては、パターン（他人のアルゴリズムの断片）を識別し、そのパターンを評価する方法論を構築することである。本質的には、我々は多くの異なる、様々なそのようなパターンを必要とし、その結果の確率は、その合計で利益になる、すなわち偽（ランダム）パターンは、そのパターンが観測を超えて示し続けるものよりも小さいはずです。また、検出されたパターンも、実際のパターンと一致する現象を記述した、前兆のようなもので、ある種の人工衛星のようなものです。これは、市場が変化している-自然に進化している-という事実によって悪化しており、このため、期待される結果につながる安定したパターンの識別の質を評価することが困難である。また、識別や評価のプロセスは自動化できますが、予測因子（パターンを検索する際に考慮しなければならない特性、例えば、時間、曜日、オプションの価格水準（ストライク）、価格移動平均に対する 価格位置）を作成するプロセスは自動化が非常に難しく、すべてのバリエーションを調べるには膨大なリソースが必要となり、我々は工夫しなければなりません - 目に見える関係性を分析し、後で機械学習で検証するのです。機械学習のオープンな手法は、このような条件下ではあまり有効ではありません。誤ったパターンによるノイズが、貴重な情報の粒と重なってしまうのです。困ったことに、これらの手法はすべていわゆる欲の原理を使っているので、通常は決定木の変形であるモデルを学習した後、木の葉を個別に検討して推定値を与えるようにしているのです。現在、6～8コアずつの6台のコンピュータが直接計算に携わっています。そして、最終的に起こること-頼るべきドグマがないこと、成功への期待が膨らんでいること、優れたアルゴリズムテストの形でランダムに輝かしい出力をすること、トレーニングサンプル以外のデータで融合すること-が錬金術なのです。 ... " Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:03 #14323 イゴール・マカヌ私はこれを買いましたが、あなたにはもっと必要だからあげます。 ありがとうございます！必要です... Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:30 #14324 イゴール・マカヌ大丈夫です、入ってください。もらえないんですねー、食べるものがないときに実行する資産という意味では重宝しそうですが...。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 16:34 #14325 イゴール・マカヌ90年代は、ジャガイモの袋、小麦粉の袋、砂糖の袋がその資産だったが、時代は変わり、価値観も変わったようだ。ええと、これらの資産は販売用ではなく、消費用として保有されていたように記憶しています。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 17:08 #14326 イゴール・マカヌふむふむ、冗談のように「ロシア語で」ビジネスをしているんですね。 ウォッカのケースを盗み、ウォッカを売り、その金を飲む。 食べるものがないときに売るためという、資産を保管する目的を指摘されたようですが、私は迷わず、そのような資産を保管する、つまりコストや間接費のかからない、より確実な方法をお教えしました。もうあなたのことは理解できません、どうやら冗談が通じなかったようで、これで話は終わりです。 Vizard_ 2019.04.10 17:28 #14327 3年間、Ma先生はMoDの技術を完成させました))) Vizard_ 2019.04.10 17:31 #14328 アレクセイ・ヴャジミキンを引用すると...フォーラムと通信の両方をオフにする。パターン」という言葉の意味に注目してみると...。 govich 2019.04.10 17:34 #14329 アレクセイ・ヴャジミキン友人への手紙...全てに於いて、大筋で賛成ですが、このような言葉から行動に移すのは、そう簡単ではありません。そう、市場は人によって動かされており、彼らは理由があってそれを行うが、彼らは自分のお金を危険にさらす、すなわち、彼らや彼らの家族の快適さ、安全、健康、各参加者は確かに彼自身のリスクを取るが、それでも個々の取引の決定は、それぞれのケースでシナリオを知っていれば、カジュアルとは呼べないのだ。しかし、特に外国為替市場における流動性のほとんどは、SPECULATIVEではないことを理解する必要があり、それは愚かな為替、ヘッジ、などです。主なものは、パフォーマンスの高いトレーダーが "たくさん"（毎日の売上高の％）を購入/販売する必要があるということです。 彼らは今、 "餌魚 "を混乱させるために、毎回異なる操作のゲームのすべての種類を再生している、すべてがここでアーセナルに入る、市場の欺く動き、アンバランスなど。 そして、統計だけに頼らざるを得ない...。 govich 2019.04.10 17:37 #14330 イゴール・マカヌ陰謀？ なぜマキシムは口座を流出させたんだ？- アカウントの寿命は？デモがありますが、やはり残念です。 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格行動計画」とは何か、コメントいただければ。統計学については、まあ、我々は武器庫にしか持っていません。何かが常に異なっていて、パターン（同一性）を検出する方法がない場合は、ランダム性を扱います。例えば、x(t+1) = (a*x(t)+b)%c のように単純なCRSは{a,b,c}の量が統計的に予測できないので「ランダム」です。BPについても同じです。統計なし=取引の優位性なし= 引き分けとなる
私が最近友人（その人はトレーダーでも数学者でもありません）に書いた手紙を引用しましょう。そこには、今日のマーケットに対する私の見解の要点と、マーケットとうまく付き合っていくための説明が書かれています。
"
...
なぜ錬金術に例えたかというと、すべては単純で、結果に対する期待が常に現実を上回っており、その期待には科学的根拠がなく、仮説でしかないからです。常にアイデアを模索し、検証しているのです。前世紀のための市場を理解し、記述するために多くの試みがありました - いわゆるランダムウォーク - 科学の世界は、価格が資産のためにランダムであるという仮説に傾向があるが、彼らは価格形成に影響を与える明確なパターンを識別できないという事実によってそれを正当化 - 1はそれらの多くがあることを認め、したがって、アカウントにそれらをすべて取ることは不可能である、他の人はすべての価格は、需要と供給のバランスだと信じています。数学者、物理学者、化学者、プログラマー、経済学者、スポーツ選手、パイロット、デザイナーなど、一般的にさまざまな人がさまざまな経験や知識をもっていますが、これだけではゴールにたどり着くことはできません。
資産の価格は需要と供給によってのみ決定され、現在の価格は公正であり、価格変動の歴史は重要ではない、という理論 - 私は二つの理由ですぐにそれを破棄します - それは無駄であり、そこから利益を得ることはできませんし、資産の代わりに紙幣を残す人々が常にいます - すなわち公正な価格は彼らのために常に存在せず、彼らの量が価格に影響を与えたはずです。
ランダムウォークの理論については、サイコロに、例えば、ある時間間隔での異なる符号（ベクトル）の価格変化のデルタを書き、それを黒い袋に入れ、袋から取り出して、その値に基づいてチャートを描くようなものです。私自身は数学者ではないので、知識を持って運用するために、自分でイメージを描いています。不思議なことに、確かに100～200個という限られた数の要素を見れば、本物のグラフとランダムウォークを見分けるのは難しいことが多いのですが、グラフを詳細に調べると、顕著な規則性がないことがわかります。
市場は人によって管理されており、人は感情によって動かされます。また、取引アルゴリズムによって感情から身を守る人々もいます。銀行や投資会社の従業員である執行トレーダーにとって、感情は許されるものではないので、マニュアルモードではあるが、経営陣の承認を得て、一定の行動アルゴリズムに従おうとする。ターゲットからターゲットへのランダムな値動き、ターゲットはある価格というイメージです。その過程は、羊の群れが必要な方向へ移動するのに似ている。羊の群れは調和のとれたラインを形成し（速い動き-トレンド）、羊は横に散らばり（範囲の変動-フラット）、そして羊飼いは羊を必要な方向へ向ける努力をしなければならない。価格が一方向に動けば誰でも簡単に儲かりますが、ここで重要なのは価格の動きのベクトルが変化した理由、つまり反対ベクトルのキューブがなぜ突然出始めたかということです。もちろん、正確に反転ポイントで利害関係者は、トレンドを変更するために最大の努力をしなければならない - これは常に成功しない（市場の深さで注文が平均よりも数百倍あるいは数千倍の操作のために配置されている場合、心理的圧力の方法さえある - 市場参加者がさらなる動きが購入されるとそれがポジションを閉じることをお勧めしますが、そのためのヒント与えるかのように アクション ところで、国家での罰が課せられている）。
市場参加者はパターンを信じ、そのパターンが存在するのは、行動で表現された信念があるからである。
したがって、私は、市場参加者が信じているために実際に存在するパターンと、大規模な取引参加者による実際のアルゴリズムの適用を特定することに課題を絞ります。長年にわたる為替取引の中で、多くの指標が考案され、トレーダーの間で人気を博しています。ロシア中央銀行も予測に利用し、テクニカル分析（過去の値動きを推定し、起こりうる事象を予測すること）を推進しています。私は、モエックスで1日以内、あるいは1～3時間以内の、市場の性質の短期的な顕在化を見るのが好きです。
もちろん、高い確率でパターンを見つけることは大成功だが、パターンを探し、特定する窓際では、パターン（価格とその測定値（指標）の比率）からの近似値に過ぎないため、当然、このパターンの寿命は尽きることが多い。
課題としては、パターン（他人のアルゴリズムの断片）を識別し、そのパターンを評価する方法論を構築することである。本質的には、我々は多くの異なる、様々なそのようなパターンを必要とし、その結果の確率は、その合計で利益になる、すなわち偽（ランダム）パターンは、そのパターンが観測を超えて示し続けるものよりも小さいはずです。また、検出されたパターンも、実際のパターンと一致する現象を記述した、前兆のようなもので、ある種の人工衛星のようなものです。
これは、市場が変化している-自然に進化している-という事実によって悪化しており、このため、期待される結果につながる安定したパターンの識別の質を評価することが困難である。
また、識別や評価のプロセスは自動化できますが、予測因子（パターンを検索する際に考慮しなければならない特性、例えば、時間、曜日、オプションの価格水準（ストライク）、価格移動平均に対する 価格位置）を作成するプロセスは自動化が非常に難しく、すべてのバリエーションを調べるには膨大なリソースが必要となり、我々は工夫しなければなりません - 目に見える関係性を分析し、後で機械学習で検証するのです。
機械学習のオープンな手法は、このような条件下ではあまり有効ではありません。誤ったパターンによるノイズが、貴重な情報の粒と重なってしまうのです。困ったことに、これらの手法はすべていわゆる欲の原理を使っているので、通常は決定木の変形であるモデルを学習した後、木の葉を個別に検討して推定値を与えるようにしているのです。
現在、6～8コアずつの6台のコンピュータが直接計算に携わっています。
そして、最終的に起こること-頼るべきドグマがないこと、成功への期待が膨らんでいること、優れたアルゴリズムテストの形でランダムに輝かしい出力をすること、トレーニングサンプル以外のデータで融合すること-が錬金術なのです。
...
"
私はこれを買いましたが、あなたにはもっと必要だからあげます。
ありがとうございます！必要です...
大丈夫です、入ってください。
もらえないんですねー、食べるものがないときに実行する資産という意味では重宝しそうですが...。
90年代は、ジャガイモの袋、小麦粉の袋、砂糖の袋がその資産だったが、時代は変わり、価値観も変わったようだ。
ええと、これらの資産は販売用ではなく、消費用として保有されていたように記憶しています。
ふむふむ、冗談のように「ロシア語で」ビジネスをしているんですね。
ウォッカのケースを盗み、ウォッカを売り、その金を飲む。
食べるものがないときに売るためという、資産を保管する目的を指摘されたようですが、私は迷わず、そのような資産を保管する、つまりコストや間接費のかからない、より確実な方法をお教えしました。
もうあなたのことは理解できません、どうやら冗談が通じなかったようで、これで話は終わりです。
3年間、Ma先生はMoDの技術を完成させました)))
を引用すると...
フォーラムと通信の両方をオフにする。パターン」という言葉の意味に注目してみると...。
友人への手紙...
全てに於いて、大筋で賛成ですが、このような言葉から行動に移すのは、そう簡単ではありません。そう、市場は人によって動かされており、彼らは理由があってそれを行うが、彼らは自分のお金を危険にさらす、すなわち、彼らや彼らの家族の快適さ、安全、健康、各参加者は確かに彼自身のリスクを取るが、それでも個々の取引の決定は、それぞれのケースでシナリオを知っていれば、カジュアルとは呼べないのだ。しかし、特に外国為替市場における流動性のほとんどは、SPECULATIVEではないことを理解する必要があり、それは愚かな為替、ヘッジ、などです。主なものは、パフォーマンスの高いトレーダーが "たくさん"（毎日の売上高の％）を購入/販売する必要があるということです。 彼らは今、 "餌魚 "を混乱させるために、毎回異なる操作のゲームのすべての種類を再生している、すべてがここでアーセナルに入る、市場の欺く動き、アンバランスなど。
そして、統計だけに頼らざるを得ない...。
陰謀？
なぜマキシムは口座を流出させたんだ？- アカウントの寿命は？
デモがありますが、やはり残念です。