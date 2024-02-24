トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 556

新しいコメント
 
アレクセイ・テレンテフ
オーバーフィット - 重みが大きい場合(~10^18)、多重共線性の結果として発生し、不安定なモデルA(x, w)につながる。


過剰学習に対しては、モデル学習の早期停止、重みの増加の制限（L1（Lasso）およびL2正則化）、ネットワーク内のタイの制限（Dropout）、またペナルティ関数（ElacticNet、Lasso）の適用が可能である。

そして、L1正則化は、その重み係数をゼロにすることで、特徴の選択につながる。

ノイズの多い」特徴を除去することが特徴の選択である。そのための方法があるのです。これは必ずしもモデルに利益をもたらさないので、L2正則化が使われることもあります（多重共線性の問題を解決するのに役立ちます）。


SanSanych Fomenko さん、機能とターゲットの関係というのは、ちょっとおこがましいですね。なぜなら、まだ証明されていないことをどうやって断定するのか、そのためにMOモデルは作られているのですから。構築され動作するモデルは、「まあまあ」の精度でどのような関係にあるかをある程度推定してくれます。

また、 ズボンとスカートの 例では、居住地、時期、居住地の緯度・経度などの貴重な特徴を捨ててしまうので、研究者の調査対象地域に関する知識の乏しさを示しています。


私の例は、退化したケース、純粋な思考、間違いのない分類です。経済学ではそのような特徴はありませんが、遺伝学では、100％とは言わないまでも、少しは可能性があると思います。

さて、レギュラー化についてです。

間違いなく。

しかし、一貫性は重要です。

まず、常に、ターゲットとの「関係」に基づいた形質の選択。株式市場であれば、経済的な関係に基づいて。

これは常に最初に、そして次に他のすべてです。


rfで動作するTSを持っています。数百の属性の中から27の予測因子を "relation "で選んでいます。そして、すべてのバー（H1）で標準的なアルゴリズムで27から選択し、5から15が残り、それらは常に異なっています。木の本数を制限しています、100本では多い、50本では誤差が安定しない。

これは具体的な経験です。ZZの分類誤差は30％弱です。減らす方法はない - 他の予測変数が必要であり、予測変数にアイデアがない。

 
サンサニッチ・フォメンコ

入力のために一度に多くのパラメータを持つのですから、それなら意味は明確です。

その場合、ここでは再教育はやや二の次になり、それが私の目を引いたのでしょう。計算を「楽にする」という方が近いですね。

 
アレクセイ・テレンテフ

入力のためのパラメータが一度にたくさんあるので、言いたいことは明確です。

その場合、オーバーフィッティングはここではやや二の次で、それが私の目を引いたのでしょう。計算の "緩和 "に近い。


なぜ二次なのか？

プライマリーとは何ですか？

オーバーフィッティングほど怖いものはないでしょう？

 
サンサニッチ・フォメンコ

なぜ二次なのか？

プライマリーとは何ですか？

オーバートレーニング（オーバーフィット）ほど怖いものはないでしょう？

対象データ間にある程度の相関がある場合の分類のためのサンプリングパラメータについての問題提起の中で、オーバーフィッティングの話がありましたね。私はあなたを訂正し、この質問を特徴選択のタスクに一般化しようとしました。同時に、オーバートレーニングについても考察を加え、その結果、選択の問題が出てくるようにしました。
だから、問題提起の中で、オーバートレーニングは二の次だと言っているのです。
正しくご指摘いただきましたが、「パラメータの選定は再教育の二の次であり、そこからさらに詳しく検討する価値がある」と申し上げるべきでした。
 
シグナルインジケーターを追加しました。興味があれば、https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
 
ご自由にお読みください。
https://habrahabr.ru/post/345950/
Добро пожаловать в эру глубокой нейроэволюции
Добро пожаловать в эру глубокой нейроэволюции
  • habrahabr.ru
От имени команды Uber AI Labs, которая также включает Joel Lehman, Jay Chen, Edoardo Conti, Vashisht Madhavan, Felipe Petroski Such и Xingwen Zhang. В области обучения глубоких нейронных сетей (DNN) с большим количеством слоев и миллионами соединений, для тренировки, как правило, применяется стохастический градиентный спуск (SGD). Многие...
削除済み  

学習サンプルの限界を超えた単純なNSは、むしろうまく機能しないことがわかった（超正接定数になる）...回帰の場合、つまり、RFよりあまり良くない。

かいがんぶつ

https://habrahabr.ru/post/322438/


Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур
Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур
  • 2022.02.17
  • habrahabr.ru
Многие материалы по нейронным сетям сразу начинаются с демонстрации довольно сложных архитектур. При этом самые базовые вещи, касающиеся функций активаций, инициализации весов, выбора количества слоёв в сети и т.д. если и рассматриваются, то вскользь. Получается начинающему практику нейронных сетей приходится брать типовые конфигурации и...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

学習サンプルの限界を超えた単純なNSは、むしろうまく機能しないことがわかった（超正接定数になる）...回帰の場合、つまり、RFよりあまり良くない。

かいがんぶつ

https://habrahabr.ru/post/322438/


IMHOは、新規性は主張しないが、実用的なセンスの良い、有用で示唆に富む記事である。


アレクセイ・テレンテフ
ご自由にお読みください。
https://habrahabr.ru/post/345950/

しかし、私には、時代遅れのアイデアを積み重ねたものにしか見えず、悲しいかな、この分野の生みの親であるジェフリー・ヒントンですら、カプセル型ニューラルネットワークに関する記事の中で、最近このことについて触れているのですから、トップテクノロジーとしての深層学習の危機をまた確認することになります。

Uber Taxiに敬意を表しますが...))

削除済み  
イワン・ネグレシュニー
斬新さを装うことなく、実用的なセンスの良さを感じさせる記事で、参考になりました。

だからこそ混乱しやすいのですが、例えば線形や回帰を使っていて何も問題なかったのに、同じタスクでMLPに切り替えようと思ったとします...まさか :)

だからみんな分類を使いたがるんです。予知には回帰がいいんですけどね......。）

トレンドの場合は線形か回帰、フラットな場合はMLPが適しているとさえ言えるでしょう。

 

ガーチを使った演習では、驚くべきパターンが生まれました。

以下はEURCADの商です。


そして、絶対増分の自己相関は以下の通りです。


驚きの規則性!

1.どういう意味ですか？

2.この規則性はどのように活用できるのでしょうか？


PS.

すべての通貨ペアでこのような見解があるわけではありません。

こちらはUSDJPY


1...549550551552553554555556557558559560561562563...3399
新しいコメント