トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2263

新しいコメント
削除済み  
mytarmailS:

私は天才ではありません))

同じGMMでも、平均をとって結果まで好きに変えたり、系列そのものを変えたり、スペクトルを合成してそれを使って信号を再構成したり...と、もう何でもありです。或いは...

私の書いたことをそのまま繰り返しているような感じですが、ありがとうございます )

 
マキシム・ドミトリエフスキー

いやー、なんだか私の書いたことを全部繰り返してますね...ありがとうございます )

そうですね ))

ひとつ教えてください。あなたのロボットはこのアイデアで取引し、何か利益を得ていますか？

削除済み  
mytarmailS:

そうですね))

ひとつ教えてください。あなたのロボットはこのアイデアで取引し、何か利益を得ていますか？

大晦日前に3％って...かっこいいな。

同じものを訓練したいのですが、マーチンゲールにしてほしいのです。

通常とは全く異なるセットアップ、異なるパターン、異なるエントリーポイントになるため、興味深いです。

 

ビットコインを見ていると、そんな感情の高まりとかも。

しかし、対数スケールで見ると、いつもの傾向です。


一度同じ目盛りをやってみたのですが、うまくいかなかったので、どなたかやり方を教えてください。

ロボットやAMOは、このような形でデータを "食べる "ことが得意になると思います


 
マキシム・ドミトリエフスキー

大晦日前に3％って...かっこいいな。

そうだ、新年までに何回トレードしたんだ？

削除済み  
mytarmailS:

ああ、でも大晦日までにどれだけの案件があったんだろう？

15、正確には覚えていない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

15、正確には覚えていない。

せめて100円でも値切らせろよ。

 
mytarmailS:

ビットコインを見ていると、そんな感情の高まりとかも。

しかし、対数スケールで見ると、いつもの傾向です。


一度同じ目盛りをやってみたのですが、うまくいかなかったので、どなたかやり方を教えてください。

ロボットやAMOは、このような形でデータを "消費 "したほうがいいと思うんです。


体重計でうまくいかなかったことは？対数スケールの価格表示装置を作るには？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

大晦日までに3％か、すごいな。

同じものを訓練したいのですが、マーチンゲールにしたいのです。

通常とは全く異なるセット、異なるパターン、異なるエントリーポイントを生み出すから面白い。

何の3％？保証金について？信用保証金から？最大限のSLから？

保証金の場合、保証金の何パーセントが取引されたのか？

 
dr.mr.mom Mishanin:

スケールでうまくいかなかったことは？対数スケールで価格表示装置を作る？

よく覚えていないのですが、何かが変わったということは覚えているのですが、それほどでも...。そして、全く違う絵が出来上がりました

1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399
新しいコメント