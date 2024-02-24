トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2263 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 新しいコメント 削除済み 2021.01.03 10:02 #22621 mytarmailS: 私は天才ではありません))同じGMMでも、平均をとって結果まで好きに変えたり、系列そのものを変えたり、スペクトルを合成してそれを使って信号を再構成したり...と、もう何でもありです。或いは... 私の書いたことをそのまま繰り返しているような感じですが、ありがとうございます ) mytarmailS 2021.01.03 10:07 #22622 マキシム・ドミトリエフスキー： いやー、なんだか私の書いたことを全部繰り返してますね...ありがとうございます ) そうですね )) ひとつ教えてください。あなたのロボットはこのアイデアで取引し、何か利益を得ていますか？ 削除済み 2021.01.03 10:09 #22623 mytarmailS: そうですね))ひとつ教えてください。あなたのロボットはこのアイデアで取引し、何か利益を得ていますか？ 大晦日前に3％って...かっこいいな。 同じものを訓練したいのですが、マーチンゲールにしてほしいのです。 通常とは全く異なるセットアップ、異なるパターン、異なるエントリーポイントになるため、興味深いです。 mytarmailS 2021.01.03 10:13 #22624 ビットコインを見ていると、そんな感情の高まりとかも。 しかし、対数スケールで見ると、いつもの傾向です。 一度同じ目盛りをやってみたのですが、うまくいかなかったので、どなたかやり方を教えてください。 ロボットやAMOは、このような形でデータを "食べる "ことが得意になると思います mytarmailS 2021.01.03 10:16 #22625 マキシム・ドミトリエフスキー： 大晦日前に3％って...かっこいいな。 そうだ、新年までに何回トレードしたんだ？ 削除済み 2021.01.03 10:17 #22626 mytarmailS: ああ、でも大晦日までにどれだけの案件があったんだろう？ 15、正確には覚えていない。 mytarmailS 2021.01.03 10:19 #22627 マキシム・ドミトリエフスキー： 15、正確には覚えていない。 せめて100円でも値切らせろよ。 Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:22 #22628 mytarmailS: ビットコインを見ていると、そんな感情の高まりとかも。しかし、対数スケールで見ると、いつもの傾向です。一度同じ目盛りをやってみたのですが、うまくいかなかったので、どなたかやり方を教えてください。ロボットやAMOは、このような形でデータを "消費 "したほうがいいと思うんです。 体重計でうまくいかなかったことは？対数スケールの価格表示装置を作るには？ Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:26 #22629 マキシム・ドミトリエフスキー： 大晦日までに3％か、すごいな。同じものを訓練したいのですが、マーチンゲールにしたいのです。通常とは全く異なるセット、異なるパターン、異なるエントリーポイントを生み出すから面白い。 何の3％？保証金について？信用保証金から？最大限のSLから？ 保証金の場合、保証金の何パーセントが取引されたのか？ mytarmailS 2021.01.03 10:27 #22630 dr.mr.mom Mishanin: スケールでうまくいかなかったことは？対数スケールで価格表示装置を作る？ よく覚えていないのですが、何かが変わったということは覚えているのですが、それほどでも...。そして、全く違う絵が出来上がりました 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じGMMでも、平均をとって結果まで好きに変えたり、系列そのものを変えたり、スペクトルを合成してそれを使って信号を再構成したり...と、もう何でもありです。或いは...
私の書いたことをそのまま繰り返しているような感じですが、ありがとうございます )
ひとつ教えてください。あなたのロボットはこのアイデアで取引し、何か利益を得ていますか？
同じものを訓練したいのですが、マーチンゲールにしてほしいのです。
通常とは全く異なるセットアップ、異なるパターン、異なるエントリーポイントになるため、興味深いです。
ビットコインを見ていると、そんな感情の高まりとかも。
しかし、対数スケールで見ると、いつもの傾向です。
一度同じ目盛りをやってみたのですが、うまくいかなかったので、どなたかやり方を教えてください。
ロボットやAMOは、このような形でデータを "食べる "ことが得意になると思います
15、正確には覚えていない。
せめて100円でも値切らせろよ。
ロボットやAMOは、このような形でデータを "消費 "したほうがいいと思うんです。
体重計でうまくいかなかったことは？対数スケールの価格表示装置を作るには？
通常とは全く異なるセット、異なるパターン、異なるエントリーポイントを生み出すから面白い。
何の3％？保証金について？信用保証金から？最大限のSLから？
保証金の場合、保証金の何パーセントが取引されたのか？
よく覚えていないのですが、何かが変わったということは覚えているのですが、それほどでも...。そして、全く違う絵が出来上がりました