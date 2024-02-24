トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1098

マキシム・ドミトリエフスキー

だから、市場もランダムだとしたら...。)

ただ、その理由を理解する必要があります。
 
イゴール・マカヌ


1)-大手がいつ登場するか予想がつかない？- サプライズ？

2)-ビッグプレイヤーのターゲットを当てられない？- 今日は5P、明日は10P、ビックリ？

3）-プレイヤーの目的は値動きで利益を上げることだと思って通貨のチャートを見ているが、プレイヤーはインターバンク市場に行って通貨を買い、市場を離れる ことが多い、目的はあくまで交換であり、値動きではない-意外と？

4）さて、TFについてですが、例に戻って：ここに内燃機関があり、我々はその原理を知らない、混合物の点火の順序2-3-4-1-2-3-4-1は、論理と思われない...。ランダム？OK、このシーケンスでTF M5を取ると、1-1-2-2-3-3-4-4が得られます。

では、内燃機関について、私たちは何を理解しているのでしょうか。- いや、まだ私たちには理解できない仕組みですが、今はランダムでないことは確かです......。そして、エンジンの周波数が変わり、論理的な1-1-2-2-3-3-4-4ではなく、1-4-2-3-1-3-4となったのですが、またTFを調整する必要があるのですか？

;)

1）あなたが現れると、彼はあなたのカウンターエージェントであり、あなたは彼のカウンターエージェントである。

2）何を推測することがあるのか、それはあなたのストップです）。

3) 誰から買うか、空気か？）

4）時間的なことはわかりません、まだ解決していません。

ノバヤ
ただ、その理由はまだわからない。

何から何まで

ランダムな要素が多いんです。

あなたがソロスのようでなければ、誰も気づかないでしょう。

 
私は、参加者の数と私たちが知らない彼らの目標は、市場に参入し、価格差で利益を期待し、誰が現在の価格で購入した市場を入力し、終了し、最初の参加者は投機家であるが、彼は終了するときに 追加の市場変動を作成します意味 - それは時間に拡散されます。


すべてが明確ですが、市場のメカニズムを勉強する必要があります、私たちに与えられている唯一のものは、行われた取引の履歴であり、繰り返しがある場合は、市場の反応と市場参加者の行動です...しかし、歴史上...

市場の仕組みはオークション、非効率なものはパターンがすぐわかる

ハンディキャップのような効率的なものでは、ベスト・オブ・ベストである必要があります。

オークションの歴史は、すべて参加者の自己組織化によるランダムなプロセスである。どんな市場も効率的になろうと努力する。
 
王国にようやく一筋の光が差し込んだのだ!

私も言葉を変えて書いています。だから、価格は高値と安値を更新することがわかります。数日前、価格刻みを使うべきとおっしゃっていましたが、どんなオークションなのでしょうか。 速度と運動量のある慣性モデルを考えてみます。

オークションモデルと慣性モデルの2つのモデルを評価するNS委員会が必要なのかもしれません。

 
イゴール・マカヌ

しかし、私が言いたいのは、参加者の人数もターゲットもわからないということです。

私たちは知らない、私もそう思う、しかし間接的に私たちは識別しようとすることができる......

1）ビッグプレーヤーは群衆のカウンターエージェントであり、彼は群衆なしで入ることができない、一緒にポジションを開いたり閉じたりする誰もいない。

2) 群衆は「市場の記憶」という統計に基づき、「今すぐ やれ、過去にやって 儲かったから」という原理で動く。

しかし、この点については、我々は再生することができ、間接的に群衆が何か曖昧なことを行う領域を識別することができます。


例えば、市場はほぼ丸一日、買えと言っていて、落ちることは昨日すでに分かっていました。

緑のドットは買われすぎ、昨日は一日中買われ続けた


一日中、そのようなことが起こるのは非常に珍しいことです

このインジケータの作業中の部分を既にWizardに見せたのですが、まともに取り合ってもらえませんでした。 MaksimにMT4での協力を依頼しましたが、彼も業務に支障をきたしているようです。

予測はできるのですが、難しいし、いつもそうとは限りません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私はこの分野に弱く、理論的なトレーニングが不足しています。しかし、テスターの理論的なトレーニングはすでに良いのですが、理論的なトレーニングが不十分です。

しかも、価格を小刻みに予測するのではなく（できるけど）、そのデータに対して多次元空間での入出力分類を行うのです。つまり、しばらくの間、歴史的に安定した、もっともらしいパターンの点を近似することです。これは演繹的アプローチではなく、つまり、どのような規則性が見出されるかを事前に語ることはできない...我々は、純粋に数学的な妥当性を求め、そこにいくつかの先験的記述を加えているのだ。そして、それが「本当の」自然界の法則なのか、それとも単なる偶然なのかは全く問題ではなく、新しいデータに関するテストがすべてを決定づけたのである

私はここがダメだ、まだMSが弱い、理論的背景が足りない、初歩の知識は十分ある、MSを教えたりテスターで遊んだりできる、しかし理論的背景が弱い、ある良い人に1100ページの基礎読本を勧められた、まだ1ヶ月は読むつもりです。

市場参加者の人数や目的がわからない、需要がなかったのかもしれない、買い手と売り手が同じ割合でいたのかもしれない、知る必要がない、利益が増えない、と書きました)))

ソースコードは何に書かれているのですか？

 
イゴール・マカヌ

1)残念、歴史で確認するまでは事実ではない、市場参加者の数や目的がわからないと書いたが、もしかしたら需要がなかったのかもしれないし、買い手と売り手が同じ割合でいたのかもしれないし、知る必要はない、こんな推測ではもう利益はないだろう )))。

2）ソースコードは何に書かれていますか？

1) ほぼ1年間、このインジケーターを見続けていますが、ちゃんと機能しています。

2) "R "に書かれている。mt4で書き換えてみましたが、mt4にコピーしても意味がなく、mt4とのデータ交換を 設定したほうがよいです

