mytarmailS:
では、どのようにすればフラットを正式な形で定義できるのか、誰も言っていない......。無い物ねだりとはこのことです))

高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、n値を超えなければフラットとする

 
ウラジーミル・グリバチョフ

高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、nの値を超えなければフラットとする

私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。

1）フラットのスパンが異なる

2）フライトの長さを変更することができる

固定パラメータではダメなんです。

 
あなたは頑固ですね、フラットの探し方を教えてもらいたいのでしょう。でもね、「明らか」なことには意味がないのです。「明らか」ならパターンがあるのです。パターンがあるなら、アルゴリズム化できます。他に何が必要ですか？アルゴリズムがあなたのために書いてくれるのでしょう？

 

一般的には、トレンドフラットは恣意的に定義され、どちらか都合のよいほうを選ぶ。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになってしまう可能性もあるのです。

私はトレンドやフラットを簡単に定義できますが、あなたに対する私の定義は全く無意味で、完全に間違っているでしょう。

 
ファルハット・グザイロフ

他に必要なのは、アルゴリズムが書いてくれること？

やった！

でも、できないでしょう。話すことと、問題を解決することは別物ですからね。

ユーリイ・アサウレンコ

実は、トレンドフラットの定義は任意なのです。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになる可能性もあります。

私は簡単にトレンドやフラットを定義することができますが、私の定義はあなたにとって全く無意味であり、絶対に間違っていることでしょう。

これがノンパラメトリックなアプローチであれば、もう面白いです
 
まあ、そうであればですが)写真はトレンドなのか、フラットなのか？


私の答えは、「好きな人次第」です。私にとっては、というか私の戦略では、典型的なフラットで、ただ、フラットで仕事ができるので、たとえ「トレンド」が冷え込んでも、フラットのままなのです。完全に置いても、戦略に違いはない。

つまり、アヒルのように見え、アヒルのように歩き、アヒルのように鳴くなら、それはアヒルである。(с)

そして、標準的な定義では、レベルアップ、レベルダウン...というトレンドになります。

 
ユーリイ・アサウレンコ

まあ、そういうことであれば）。トレンドなのか、横ばいなのか。

ストキャスティックトレンド
 
つまり、トレンド/フロートは、タイムフレームおよび/またはデータ変換関数のスケーリングパラメータの選択（チャネルブレイク またはZZスロープの曲率であっても）に常に関連しているのです。

私は、まず第一に、あなたが望むものを決定する必要があります、データを遡及的にマークアップする、またはトレンド/フリップを検出する非ピーク指標をマークアップする、それが最初ならZZスロープはOKですが、それが第二なら残念ながらそんなものはない（実際には、多くのものがありますが、動作しません）、あなたは幽霊に近い成功でそれについてMOを教えてください（純粋な形で場合）、しかし複合機能として - ok。

 
ノバヤ
ストキャスティックトレンド

ボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с)

 
ユーリイ・アサウレンコ

ボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с)

勝利))
