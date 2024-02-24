トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1104 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 新しいコメント Volodymyr Hrybachov 2018.10.15 19:36 #11031 mytarmailS: では、どのようにすればフラットを正式な形で定義できるのか、誰も言っていない......。無い物ねだりとはこのことです))高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、n値を超えなければフラットとする mytarmailS 2018.10.15 19:42 #11032 ウラジーミル・グリバチョフ高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、nの値を超えなければフラットとする私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。 1）フラットのスパンが異なる 2）フライトの長さを変更することができる 固定パラメータではダメなんです。 Farkhat Guzairov 2018.10.15 20:57 #11033 mytarmailS:私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。 1）フライトの長さは様々である 2）フライの長さが違う 固定パラメータはここでは使えません。あなたは頑固ですね、フラットの探し方を教えてもらいたいのでしょう。でもね、「明らか」なことには意味がないのです。「明らか」ならパターンがあるのです。パターンがあるなら、アルゴリズム化できます。他に何が必要ですか？アルゴリズムがあなたのために書いてくれるのでしょう？ Yuriy Asaulenko 2018.10.15 21:03 #11034 一般的には、トレンドフラットは恣意的に定義され、どちらか都合のよいほうを選ぶ。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになってしまう可能性もあるのです。 私はトレンドやフラットを簡単に定義できますが、あなたに対する私の定義は全く無意味で、完全に間違っているでしょう。 mytarmailS 2018.10.15 22:15 #11035 ファルハット・グザイロフ他に必要なのは、アルゴリズムが書いてくれること？やった！ でも、できないでしょう。話すことと、問題を解決することは別物ですからね。 ユーリイ・アサウレンコ実は、トレンドフラットの定義は任意なのです。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになる可能性もあります。 私は簡単にトレンドやフラットを定義することができますが、私の定義はあなたにとって全く無意味であり、絶対に間違っていることでしょう。 これがノンパラメトリックなアプローチであれば、もう面白いです Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:37 #11036 mytarmailS:まあ、ノンパラメトリックなアプローチであれば、すでに面白いのですがまあ、そうであればですが)写真はトレンドなのか、フラットなのか？ 私の答えは、「好きな人次第」です。私にとっては、というか私の戦略では、典型的なフラットで、ただ、フラットで仕事ができるので、たとえ「トレンド」が冷え込んでも、フラットのままなのです。完全に置いても、戦略に違いはない。 つまり、アヒルのように見え、アヒルのように歩き、アヒルのように鳴くなら、それはアヒルである。(с) そして、標準的な定義では、レベルアップ、レベルダウン...というトレンドになります。 Violetta Novak 2018.10.15 22:42 #11037 ユーリイ・アサウレンコまあ、そういうことであれば）。トレンドなのか、横ばいなのか。 ストキャスティックトレンド Грааль 2018.10.15 22:49 #11038 mytarmailS: だから、誰も正式な方法でフラットを特定する方法を教えてくれないんだ...。無きにしもあらず）mytarmailS:私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。1）フロップにはさまざまなスプレッドがある。2) フロットの長さが異なる固定パラメータはここでは使えません。つまり、トレンド/フロートは、タイムフレームおよび/またはデータ変換関数のスケーリングパラメータの選択（チャネルブレイク またはZZスロープの曲率であっても）に常に関連しているのです。 私は、まず第一に、あなたが望むものを決定する必要があります、データを遡及的にマークアップする、またはトレンド/フリップを検出する非ピーク指標をマークアップする、それが最初ならZZスロープはOKですが、それが第二なら残念ながらそんなものはない（実際には、多くのものがありますが、動作しません）、あなたは幽霊に近い成功でそれについてMOを教えてください（純粋な形で場合）、しかし複合機能として - ok。 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:50 #11039 ノバヤ ストキャスティックトレンドボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с) Violetta Novak 2018.10.15 22:57 #11040 ユーリイ・アサウレンコボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с) 勝利)) 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、どのようにすればフラットを正式な形で定義できるのか、誰も言っていない......。無い物ねだりとはこのことです))
高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、n値を超えなければフラットとする
高値から安値までの回廊を例えば20本で設定し、nの値を超えなければフラットとする
私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。
1）フラットのスパンが異なる
2）フライトの長さを変更することができる
固定パラメータではダメなんです。
私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。
1）フライトの長さは様々である
2）フライの長さが違う
固定パラメータはここでは使えません。
あなたは頑固ですね、フラットの探し方を教えてもらいたいのでしょう。でもね、「明らか」なことには意味がないのです。「明らか」ならパターンがあるのです。パターンがあるなら、アルゴリズム化できます。他に何が必要ですか？アルゴリズムがあなたのために書いてくれるのでしょう？
一般的には、トレンドフラットは恣意的に定義され、どちらか都合のよいほうを選ぶ。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになってしまう可能性もあるのです。
私はトレンドやフラットを簡単に定義できますが、あなたに対する私の定義は全く無意味で、完全に間違っているでしょう。
他に必要なのは、アルゴリズムが書いてくれること？
やった！
でも、できないでしょう。話すことと、問題を解決することは別物ですからね。
実は、トレンドフラットの定義は任意なのです。私にとってのトレンドは、あなたにとってのフラットかもしれません。そして、同時に、私に対するあなたのトレンドがフラットになる可能性もあります。
私は簡単にトレンドやフラットを定義することができますが、私の定義はあなたにとって全く無意味であり、絶対に間違っていることでしょう。
まあ、ノンパラメトリックなアプローチであれば、すでに面白いのですが
まあ、そうであればですが)写真はトレンドなのか、フラットなのか？
私の答えは、「好きな人次第」です。私にとっては、というか私の戦略では、典型的なフラットで、ただ、フラットで仕事ができるので、たとえ「トレンド」が冷え込んでも、フラットのままなのです。完全に置いても、戦略に違いはない。
つまり、アヒルのように見え、アヒルのように歩き、アヒルのように鳴くなら、それはアヒルである。(с)
そして、標準的な定義では、レベルアップ、レベルダウン...というトレンドになります。
まあ、そういうことであれば）。トレンドなのか、横ばいなのか。
だから、誰も正式な方法でフラットを特定する方法を教えてくれないんだ...。無きにしもあらず）
私の理解が正しければ、以下の理由でうまくいきません。
1）フロップにはさまざまなスプレッドがある。
2) フロットの長さが異なる
固定パラメータはここでは使えません。
つまり、トレンド/フロートは、タイムフレームおよび/またはデータ変換関数のスケーリングパラメータの選択（チャネルブレイク またはZZスロープの曲率であっても）に常に関連しているのです。
私は、まず第一に、あなたが望むものを決定する必要があります、データを遡及的にマークアップする、またはトレンド/フリップを検出する非ピーク指標をマークアップする、それが最初ならZZスロープはOKですが、それが第二なら残念ながらそんなものはない（実際には、多くのものがありますが、動作しません）、あなたは幽霊に近い成功でそれについてMOを教えてください（純粋な形で場合）、しかし複合機能として - ok。
ストキャスティックトレンド
ボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с)
ボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с)