ピボットって何？
そして、画面をよく見て、極値でのエントリーポイント、「ピボット」という言葉は、エントリーの方法として適用されるだけで、具体的に何をもって判断するかは重要ではありません。
自分の画面から、もしこのままトレンドが続いていたら、ゆっくりと利益を流出させていたことがわかります。
まずそこが議論になるわけで、あなたの投稿や写真の意味がまだ理解できない。
あなたと同じです。
MOインジケーターのスクリーンショット？
私のスクリーンショット、NSボットで。また、トレーニングなども行っています。
ストキャスティクスをトレードするのであれば、書く前にもっと内容を理解した方がいい。
フラットな市場ってなんだ？
恣意的な分散で水平運動をしているんですね。
Dickey Fullerか誰かで移動窓で定常性テストを実行してみました、定常性が見つかればフラットになるかと思ったのですが、うまくいきませんでした( 何かいいアイデアはありませんか？
再度チャートを掲載します。
GBPJPY 2018．
トップ - 価格そのもの
下段：スライディングウィンドウ内のCLOSE M1の増分値の合計 - 週間。実際には、期待値＝0、分散＝ほぼ一定のデトレンド価格。いわば永遠のフラット...。
もしかしたら、誰かが役に立つかもしれない...。
任意の増分の合計か、何らかの方法で選択されたものか？
いいえ、グラデーションがずらっと並んでいるだけです。7200の増分値のスライディングウィンドウ CLOSE M1.Finamからダウンロードしました。絞れば分散は一定になる。
rsiインジケータなどとは比較にならない？)
いや、そうじゃないよ、マックス...またもやマーケットに顔を叩かれ、怠惰な日々を過ごしています...。
いいえ、すべてのインクリメントを一列に並べただけです。CLOSE M1単位で7200値のスライディングウィンドウ。Finamからダウンロードしたものです。濾すと分散は一定になる。
ここで、勾配の分散が元の系列の分散と必ずしも一致しないことがわかります。
私はここで、インクリメントのリターンは、元のシリーズのリターンと同じとは限らないことを見ている
そう、それがコツなんだ...そうでなければ、もっと前に大きな財布を買っていただろうに...。