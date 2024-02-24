トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1110 1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399 新しいコメント Igor Makanu 2018.10.17 12:59 #11091 グレイルどうやったらそうなるかイミフ、どうやってではなく、いつが面白いか )))) 一日のうちに、直近の歴史的な最大値・最小値（高値・安値）を更新する動きがあり、これが正規分布の効果を生み、その後、バンバンが起こり、直近の時間（または別の時間間隔）に行った動きを繰り返すのではなく、価格が一方向に進み、先に作られた正規分布が破壊される。 私は統計プログラムを見つけるつもりです、それはそこに素敵な画像を作るために使用されます。 Violetta Novak 2018.10.17 13:03 #11092 ザ・グレイル一般的には、あらゆる次元で、直線的な時間とそのスケールで、計測器から計測器へと浮遊しています。主な問題は、どのようにそれが起こるか、統計における変化の機能性は何か、特に変化関数がどの程度規則的かです。もし統計が連続（少なくとも断片的に絶えず）かつ規則的に変化しないなら、問題は、市場を楽しむために内部者だけが残されることになるのです。 投機がしぼむ市場がアービトラージフリーであれば、投資だけ、「バイ・アンド・ホールド」ですが、長いですが、毎日食べたい、中身は私たちのことではありません。 Igor Makanu 2018.10.17 13:39 #11093 このような "曲線 "は、すべての市場価格になります、あなたが価格シリーズを逆にすることができれば、楽器は重要ではありません、TFは重要ではありません、処理原理は重要ではありません（私は対数と増分を使用...重要ではありません）。 フォーラムに「コインのトレンド性について」の記事がどこかにありますが、イマイチ、これ以上適切な市場の数理モデルはありませんね :) mathematicgraal 2018.10.17 13:44 #11094 瞬時に最適化し、瞬時に予測する方法を発見しました。 過去の価格は1桁から9桁の任意のセット、将来の価格は1桁から9桁の任意のセットです。 価格そのものは、数学的に不可能な価格によって、形成されています。 そして、そう、円周率は1に等しい。 ファイル: Fourier_extrapolator--7.mq4 12 kb mytarmailS 2018.10.17 14:07 #11095 mathematicgraal:瞬時に最適化し、瞬時に予測する方法を発見しました。 過去の価格は1桁から9桁の任意のセット、将来の価格は1桁から9桁の任意のセットです。 価格そのものは、数学的に不可能な価格によって形成されています。 そして、そう、円周率は1に等しい。この考え方の哲学をもう少し詳しく説明してください。 Igor Makanu 2018.10.17 14:57 #11096 mytarmailS: もう少し具体的に、このアイデアの背景にある哲学を聞かせてください。もう禁止されてるから答えないよ ))) ソースコードを見たくもないのですが、名前と「曲線」の絵から判断すると、フーリエ級数分解の別のバージョンで、高調波（どのバーから構築するか設定する必要があります）に分解し、新しいデータ（新しいバー）を使用して再構築します。 オリジナル版は6-7年前からコドベースに眠っている。インジケーター自体が巧妙に設計されており、Strategy Testerでも その「カーブ」を消してしまい、常に新しいものを描き直す。 私は数ヶ月前にこのインディケータのバージョンを作って注文しました。テスターで古いデータを再描画しないように、私も1つの固定ロットでアドバイザーを作りました ...当たりを予想する 確率は本当にゼロ！？ SZS：もし見つかったら、描き直さずにテスター用のバージョンを渡すか、自分で手を加えるか． mytarmailS 2018.10.17 15:14 #11097 イゴール・マカヌ： 彼は答えないだろう、すでに追放されているからね )))ソースコードを見たくもないのですが、名前と「曲がった」絵から判断すると、フーリエ級数を高調波に分解し（どのバーから構築するか設定する必要があります）、新しいデータ（新しいバー）で高調波を再構成する別のバージョンです。オリジナル版は6-7年前からコドベースに眠っている。インジケーター自体が狡猾に設計されていて、Strategy Testerでも その「曲線」を消してしまい、常に新しい曲線を描き直す。私は数ヶ月前にこのインディケータのバージョンを作って注文しました。テスターで古いデータを再描画しないように、私も1つの固定ロットでアドバイザーを作りました ...当たりを予想する 確率は本当にゼロ！？ZS: もし見つかったら、描き直さずにテスター用をお渡しするか、自分で手を加えるか...。でも、高調波信号には見えないし、そんな単純なものではないのかも． mytarmailS 2018.10.18 09:34 #11098 ヴィザード_。鍛冶屋が......にならない限りは。エコノミスト。 カーブを生成してVTRに入れよう。 古典的な分解を試してみよう。 .........面白いですね、今まで思いつかなかったです。 СанСаныч Фоменко 2018.10.18 11:21 #11099 ヴィザード_。ファ、GARCHの実用的な使い方について話そう...。笑おうよ...。いつになるかはわからないが、一番難しいモデル選びは終わった。MOとはかなり別の方向性だと思うのですが。なにしろGARCHはMOと違ってExpert Advisorの主流ですからね。 GARCHの仕事は、MOで高品質のExpert Advisorを作ったものの、6月以降は時間と体力が足りず、すべてを商用レベルまで完成させることができなかったため、まだ終わっていないのです。 Yuriy Asaulenko 2018.10.18 11:40 #11100 ヴィザード_。コチエが何でできているのか、掘り下げてみたくなるのは自然なことです。その前に、かなり 組み立ててみて（SBトピック）、コチエを確認するのが筋です。生成する、ネジが外れる を別の角度から見ることは、さまざまな方法で可能です。以下、もう一つの分解... 商を解析するためには、すべての取引とその数量が必要です。 1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやったらそうなるか
イミフ、どうやってではなく、いつが面白いか ))))
一日のうちに、直近の歴史的な最大値・最小値（高値・安値）を更新する動きがあり、これが正規分布の効果を生み、その後、バンバンが起こり、直近の時間（または別の時間間隔）に行った動きを繰り返すのではなく、価格が一方向に進み、先に作られた正規分布が破壊される。
私は統計プログラムを見つけるつもりです、それはそこに素敵な画像を作るために使用されます。
一般的には、あらゆる次元で、直線的な時間とそのスケールで、計測器から計測器へと浮遊しています。主な問題は、どのようにそれが起こるか、統計における変化の機能性は何か、特に変化関数がどの程度規則的かです。もし統計が連続（少なくとも断片的に絶えず）かつ規則的に変化しないなら、問題は、市場を楽しむために内部者だけが残されることになるのです。
このような "曲線 "は、すべての市場価格になります、あなたが価格シリーズを逆にすることができれば、楽器は重要ではありません、TFは重要ではありません、処理原理は重要ではありません（私は対数と増分を使用...重要ではありません）。
フォーラムに「コインのトレンド性について」の記事がどこかにありますが、イマイチ、これ以上適切な市場の数理モデルはありませんね :)
この考え方の哲学をもう少し詳しく説明してください。
でも、高調波信号には見えないし、そんな単純なものではないのかも．
鍛冶屋が......にならない限りは。エコノミスト。
カーブを生成してVTRに入れよう。
古典的な分解を試してみよう。
.........
面白いですね、今まで思いつかなかったです。
ファ、GARCHの実用的な使い方について話そう...。笑おうよ...。
いつになるかはわからないが、一番難しいモデル選びは終わった。MOとはかなり別の方向性だと思うのですが。なにしろGARCHはMOと違ってExpert Advisorの主流ですからね。
GARCHの仕事は、MOで高品質のExpert Advisorを作ったものの、6月以降は時間と体力が足りず、すべてを商用レベルまで完成させることができなかったため、まだ終わっていないのです。
コチエが何でできているのか、掘り下げてみたくなるのは自然なことです。その前に、かなり
組み立ててみて（SBトピック）、コチエを確認するのが筋です。生成する、ネジが外れる
を別の角度から見ることは、さまざまな方法で可能です。以下、もう一つの分解...