トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1110

新しいコメント
 
グレイル

どうやったらそうなるか

イミフ、どうやってではなく、いつが面白いか ))))

一日のうちに、直近の歴史的な最大値・最小値（高値・安値）を更新する動きがあり、これが正規分布の効果を生み、その後、バンバンが起こり、直近の時間（または別の時間間隔）に行った動きを繰り返すのではなく、価格が一方向に進み、先に作られた正規分布が破壊される。

私は統計プログラムを見つけるつもりです、それはそこに素敵な画像を作るために使用されます。

 
ザ・グレイル

一般的には、あらゆる次元で、直線的な時間とそのスケールで、計測器から計測器へと浮遊しています。主な問題は、どのようにそれが起こるか、統計における変化の機能性は何か、特に変化関数がどの程度規則的かです。もし統計が連続（少なくとも断片的に絶えず）かつ規則的に変化しないなら、問題は、市場を楽しむために内部者だけが残されることになるのです。

投機がしぼむ
市場がアービトラージフリーであれば、投資だけ、「バイ・アンド・ホールド」ですが、長いですが、毎日食べたい、中身は私たちのことではありません。
 

このような "曲線 "は、すべての市場価格になります、あなたが価格シリーズを逆にすることができれば、楽器は重要ではありません、TFは重要ではありません、処理原理は重要ではありません（私は対数と増分を使用...重要ではありません）。

フォーラムに「コインのトレンド性について」の記事がどこかにありますが、イマイチ、これ以上適切な市場の数理モデルはありませんね :)

 

瞬時に最適化し、瞬時に予測する方法を発見しました。

過去の価格は1桁から9桁の任意のセット、将来の価格は1桁から9桁の任意のセットです。

価格そのものは、数学的に不可能な価格によって、形成されています。

そして、そう、円周率は1に等しい。



ファイル:
Fourier_extrapolator--7.mq4  12 kb
 
mathematicgraal:

瞬時に最適化し、瞬時に予測する方法を発見しました。

過去の価格は1桁から9桁の任意のセット、将来の価格は1桁から9桁の任意のセットです。

価格そのものは、数学的に不可能な価格によって形成されています。

そして、そう、円周率は1に等しい。

この考え方の哲学をもう少し詳しく説明してください。

 
mytarmailS:

もう少し具体的に、このアイデアの背景にある哲学を聞かせてください。

もう禁止されてるから答えないよ )))

ソースコードを見たくもないのですが、名前と「曲線」の絵から判断すると、フーリエ級数分解の別のバージョンで、高調波（どのバーから構築するか設定する必要があります）に分解し、新しいデータ（新しいバー）を使用して再構築します。

オリジナル版は6-7年前からコドベースに眠っている。インジケーター自体が巧妙に設計されており、Strategy Testerでも その「カーブ」を消してしまい、常に新しいものを描き直す。

私は数ヶ月前にこのインディケータのバージョンを作って注文しました。テスターで古いデータを再描画しないように、私も1つの固定ロットでアドバイザーを作りました ...当たりを予想する 確率は本当にゼロ！？

SZS：もし見つかったら、描き直さずにテスター用のバージョンを渡すか、自分で手を加えるか．

 
イゴール・マカヌ

彼は答えないだろう、すでに追放されているからね )))

ソースコードを見たくもないのですが、名前と「曲がった」絵から判断すると、フーリエ級数を高調波に分解し（どのバーから構築するか設定する必要があります）、新しいデータ（新しいバー）で高調波を再構成する別のバージョンです。

オリジナル版は6-7年前からコドベースに眠っている。インジケーター自体が狡猾に設計されていて、Strategy Testerでも その「曲線」を消してしまい、常に新しい曲線を描き直す。

私は数ヶ月前にこのインディケータのバージョンを作って注文しました。テスターで古いデータを再描画しないように、私も1つの固定ロットでアドバイザーを作りました ...当たりを予想する 確率は本当にゼロ！？

ZS: もし見つかったら、描き直さずにテスター用をお渡しするか、自分で手を加えるか...。

でも、高調波信号には見えないし、そんな単純なものではないのかも．

 
ヴィザード_。

鍛冶屋が......にならない限りは。エコノミスト。
カーブを生成してVTRに入れよう。

古典的な分解を試してみよう。

.........

面白いですね、今まで思いつかなかったです。

 
ヴィザード_。

ファ、GARCHの実用的な使い方について話そう...。笑おうよ...。

いつになるかはわからないが、一番難しいモデル選びは終わった。MOとはかなり別の方向性だと思うのですが。なにしろGARCHはMOと違ってExpert Advisorの主流ですからね。


GARCHの仕事は、MOで高品質のExpert Advisorを作ったものの、6月以降は時間と体力が足りず、すべてを商用レベルまで完成させることができなかったため、まだ終わっていないのです。

 
ヴィザード_。

コチエが何でできているのか、掘り下げてみたくなるのは自然なことです。その前に、かなり
組み立ててみて（SBトピック）、コチエを確認するのが筋です。生成する、ネジが外れる
を別の角度から見ることは、さまざまな方法で可能です。以下、もう一つの分解...

商を解析するためには、すべての取引とその数量が必要です。
1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399
新しいコメント