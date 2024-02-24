トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1076

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー:

現在のロジックは、ベイズ推論を除けば、PNNのようなものだと思われる :)

いや、PNNとは "Pulsed Neural Network "のことで、一定時間内に判断するか、あるいは終了して次のループに進むか...という意味です。

そのため、TickCount()関数や 他の関数を使って遅延処理を行い、さらに、時間がかかりすぎる場合はループを解除する関数が必要です...。

 
FxTrader562 です。

いいえ、PNNとは "Pulsed Neural Network "の略で、一定時間内に判断するか、あるいは終了して次のループに進むか...高速な意思決定プロセスという意味です。

そのため、TickCount()関数や 他の関数を使って遅延処理を行い、さらに、時間がかかりすぎる場合はループを解除する関数が必要です...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

いや、多項式NN

PNNは、Pulsed Neural NetworkとPloynomial Neural Networkに共通する用語である可能性があります。が、これを見ると、PNNは "Pulsed Neural Network "の意味だと書いてある。

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%

 
マキシム・ドミトリエフスキー

多項式NNのことで、gmdhとNNとベイジアン推論を使用します。

プライベートメッセージを確認する

そうすると、すでにPNNを使っていることになりますが、本で定義されている確率をここでは使っていないのでしょうか。それとも、Pr(Probability of (x,y)) を使って損失関数や 誤差を計算するようにどこかに実装されているのでしょうか。

ところで、「LOG LOSS」「OOB LOSS」とは何でしょうか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss

訓練データとテストデータの分類誤差や対数損失（クロスエントロピー）を使っています（RDFメトリックに埋め込まれています）。RDFは学習後、これらのエラーを返します。

OK、そのコードを単純に試してみて、うまくいくかどうかテストしてみてください。

数時間後に参加します...

なぜなら、RDFのコーディングはあなたが全部やっているので、私はこれらの用語や構文をすぐに理解できないからです:)))
 
ヴィザード_。

一人で。書いてある-効かない。フィルターの必要性がそれを裏付けている。
ダイバーターか何かでろ過したほうがいいかも・・・。

入力データをフィルタリングしないのですか？ トレーディングシステム自体もフィルターであり、さらに他の細かいフィルターで構成されているのです。

マキシム・ドミトリエフスキー

ホームページの男が嘘をついて、あなたをプログラミングの勉強に誘い込んだ。

マキシムカ、あなたはばかばかしいです、あなたはドンチンのいくつかの愚かな "レベル "で問題を解くために5分で決定した、約10年間それを解決している技術科学の候補者は、市場とは何か、レベルが何であるかを理解していない、あなたはばかばかしいと原始人である。

削除済み  
mytarmailS:

入力データをフィルタリングしないのですか？ トレーディングシステム自体も、他の細かいフィルターで構成されたフィルターなのです。

マキシムカ、あなたは、市場やレベルを理解することなく、約10年間、博士によって解決されているドンチンのいくつかの愚かな "レベル "の問題を5分で解決している、あなたはばかばかしいと原始的なものです

それが、この「博士」が10年間あなたに与えてきたものです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

それが、この「候補者」が10年間にあなたに与えたものです。

大丈夫

 
ヴィザード_。

密度を求めるときに、すでにレベルをフィルタリングしていたんですね。

いや、密度は別のことだったのか...。

レベルとそれに対するリアクションだけで、何か物足りないんですよね。

マキシム・ドミトリエフスキー

極限レベルとドンチャンレベルが同じものであることも理解できないのか

悲しいから、笑わない。

そして、極限はレベルではないことも理解できていない((

悲しいから笑わない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

次の3次元の線では、多項式を適用したい。ここでは、変数xとyに、例えばx*y, x*y^2, x^2*yのように、いくつかの入力を追加する必要がある。

4行目 +1 多項式次数の増加した入力...おかしかったらごめんなさい

後で、すべてのステップ（行）を1つのハードループにまとめる必要がある :)これで、上のコードは1番目と2番目のステップを理解するのに非常に分かりやすくなりました。

そうですね、RDF関連は今まで50%〜60%程度しか理解していなかったので、書かれている内容を100%理解すれば正解のようです :)))

ただし、GMDHとRDFを実装するためには、このコードを一行ごとに何度も書き直さなければならないので、switch case文の中だけでやっていることに注意:)))

つまり、私の関数を 置き換えるには、10回書かなければならないのです...:)))

しかし、GMDHではなく、シンプルなPNNになるのではとも思っています。

また、「ALGLIB」ライブラリで使われている「Integration」の使い方を知っていれば、私のコードで使われているforループの代わりに、その関数を呼び出せばいいのですが......。

1...106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083...3399
新しいコメント