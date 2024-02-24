トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1083 1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.09.28 20:37 #10821 マキシム・ドミトリエフスキーざまあみろ同 Renat Akhtyamov 2018.09.29 21:17 #10822 マキシム・ドミトリエフスキー私たちは知っています、聞いたことがあります:)なんですか？ https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340 mytarmailS 2018.09.29 22:36 #10823 ヴィザード_。TSに挿して見てください。グリッドであれば、きちんと準備しないとおかしくなってしまう（レベル）。は普通に料理しているのですが、まだよくわからないんです...。 通常の極限は機能せず、途中で様々な複雑な組み合わせが機能しますが、グリッドはそれを見つけることができません。組み合わせを集めて妥当性をチェックする別のアルゴリズムが必要で、それで初めてネットの準備ができる......のですが、そのアルゴリズムについては疑問が多いというか、ブロック図レベルでもまだ実装の仕方がわからないんです mytarmailS 2018.09.29 23:10 #10824 ヴィザード_。森の中の木々など。まあ、はい、しかし、それは次のステップですが、私は非常に最初のもので立ち往生している - 情報の変換、だから組み合わせを探すために、我々は最初にそれらを作成する必要がある、我々は接続、追加、一般的に組み合わせることができるクラスタの特定の作品にデータを分割するもの... しかし、これを行う方法、何を作品としてカウントする私は知らない... 。 ここでは、単純なパターンが、2つのストロークは、ネットワークが今それを描画見つけることはありません...1) ジグザグの動きを待つ 2) 261.8を突破している限りは、多方向のプロセスであり、価格はどこにでも動く可能性がある。 3) その後に初めて100%ラインからのリバウンドが予想される，つまり(2)の条件が発生してもしなくても良いし，全く発生しないこともあり得る リバウンドは起こらないかもしれないが、何かが考えられていないために、それ（何か）が起こる可能性は高い。 mytarmailS 2018.09.29 23:38 #10825 1）あなたが見る、私は人間の言葉でジグザグの動きを書いて、すべてが簡単ですが、動きは何ですか - コードの波？ どのように市場がフラクタルであれば、それはプログラムすることができますか？ そして私はそれをプログラムする必要があり、さらにその後共有し、何かを見つけるためにこれらの組み合わせを行うために同じパラメータにすべてそれを持って来る... 2）ネットに載せるのは、ダメなんですよねぇ．そして、ネットでは多動事態は見つからず、市場にはそれしかない...。マルチムーブ - ある状況が別の状況に発展し、それが何度も続く場合。 mytarmailS 2018.09.29 23:50 #10826 Vizard_： 再描画を避けるために、2までの距離が十分にあれば、おそらく1をジグザグにすることができます。記事を探す - 誰かがzzzのパターンなどを取り上げていると思います。 MOのガタは全く必要ないのですが...。読んでみて、ジグザグを試した、フラクタルは何とか克服したい...。 問題は、与えられたパターンをどう記述するかではなく、そのようなクラスのパターンを、長距離の変種や、時間-ターゲットのストレッチが不明確なものなど、どのようにネット検索させるかである......。 ということで、まずはデータ変換 をどうするか。 Igor Makanu 2018.09.30 00:02 #10827 mytarmailS:はい、読みました、ジグザグを試しました、フラクタルは何とか克服しなければ...。 問題は、この特定のパターンをどのように記述するかではなく、そのようなクラスのパターン、モホドビーバリアント、時間軸の伸びの不明瞭なターゲットなどをネットワークに発見させるにはどうしたらよいか、ということです。 まず、データをどのように変換するかが重要です。フラクタル性を推定する方法はいくつかあるが、最もポピュラーなのはボックスカウンティングの次元 Renkoグラフを使用すると、時間を省略することができます。 mytarmailS 2018.09.30 00:13 #10828 イゴール・マカヌフラクタル性を推定する方法があり、最もポピュラーなのはボックスカウンティングによるディメンション Renkoチャートで時間を除外することができるRencoはzigzagと同じです。また、レンジパラメータを入力する必要があり、これは良くありません。 フラクタル推定はどのように使うのですか？ Igor Makanu 2018.09.30 00:23 #10829 mytarmailS:Rencoはzigzagと同じで、レンジパラメータを入力する必要があり、それは良くないです フラクタル推定って、どう使うの？Renkoブリックの値による内訳で動作し、遅延するが、時間成分を持たず、ノイズ成分を持たなくなる あなたはフラクタルから始めたので、私は1週間前にホブレハブラで読んだ方法を教えました。 フラクタルは何を表しているのか？ 誰も知らない、エントロピーに似た推定値だと思う、フラクタル推定やエントロピーの変化で分かることは、市場が変化したことかもしれないが、肉眼で確認できる))) 箱かぶり次元を研究しているだけで、まだコードで書いていない、書いてみよう、何か出てくるかもしれない...。どうかな Yuriy Asaulenko 2018.09.30 00:26 #10830 イゴール・マカヌフラクタル性を推定する方法があり、最もポピュラーなのはボックスカウンティングによるディメンション Renkoチャートで時間を省略することができますイゴール、耳のある分布が表示されませんでしたか？失くした。 もう一度見て、何から、どのように入手したのか教えてください。 1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ざまあみろ
同
私たちは知っています、聞いたことがあります:)
なんですか？
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
TSに挿して見てください。グリッドであれば、きちんと準備しないとおかしくなってしまう（レベル）。
は普通に料理しているのですが、まだよくわからないんです...。
通常の極限は機能せず、途中で様々な複雑な組み合わせが機能しますが、グリッドはそれを見つけることができません。組み合わせを集めて妥当性をチェックする別のアルゴリズムが必要で、それで初めてネットの準備ができる......のですが、そのアルゴリズムについては疑問が多いというか、ブロック図レベルでもまだ実装の仕方がわからないんです
森の中の木々など。
まあ、はい、しかし、それは次のステップですが、私は非常に最初のもので立ち往生している - 情報の変換、だから組み合わせを探すために、我々は最初にそれらを作成する必要がある、我々は接続、追加、一般的に組み合わせることができるクラスタの特定の作品にデータを分割するもの... しかし、これを行う方法、何を作品としてカウントする私は知らない... 。
ここでは、単純なパターンが、2つのストロークは、ネットワークが今それを描画見つけることはありません...
1) ジグザグの動きを待つ
2) 261.8を突破している限りは、多方向のプロセスであり、価格はどこにでも動く可能性がある。
3) その後に初めて100%ラインからのリバウンドが予想される，つまり(2)の条件が発生してもしなくても良いし，全く発生しないこともあり得る
リバウンドは起こらないかもしれないが、何かが考えられていないために、それ（何か）が起こる可能性は高い。
1）あなたが見る、私は人間の言葉でジグザグの動きを書いて、すべてが簡単ですが、動きは何ですか - コードの波？ どのように市場がフラクタルであれば、それはプログラムすることができますか？ そして私はそれをプログラムする必要があり、さらにその後共有し、何かを見つけるためにこれらの組み合わせを行うために同じパラメータにすべてそれを持って来る...
2）ネットに載せるのは、ダメなんですよねぇ．そして、ネットでは多動事態は見つからず、市場にはそれしかない...。マルチムーブ - ある状況が別の状況に発展し、それが何度も続く場合。
再描画を避けるために、2までの距離が十分にあれば、おそらく1をジグザグにすることができます。記事を探す - 誰かがzzzのパターンなどを取り上げていると思います。
MOのガタは全く必要ないのですが...。
読んでみて、ジグザグを試した、フラクタルは何とか克服したい...。
問題は、与えられたパターンをどう記述するかではなく、そのようなクラスのパターンを、長距離の変種や、時間-ターゲットのストレッチが不明確なものなど、どのようにネット検索させるかである......。
ということで、まずはデータ変換 をどうするか。
はい、読みました、ジグザグを試しました、フラクタルは何とか克服しなければ...。
問題は、この特定のパターンをどのように記述するかではなく、そのようなクラスのパターン、モホドビーバリアント、時間軸の伸びの不明瞭なターゲットなどをネットワークに発見させるにはどうしたらよいか、ということです。
まず、データをどのように変換するかが重要です。
フラクタル性を推定する方法はいくつかあるが、最もポピュラーなのはボックスカウンティングの次元
Renkoグラフを使用すると、時間を省略することができます。
フラクタル性を推定する方法があり、最もポピュラーなのはボックスカウンティングによるディメンション
Renkoチャートで時間を除外することができる
Rencoはzigzagと同じです。また、レンジパラメータを入力する必要があり、これは良くありません。
フラクタル推定はどのように使うのですか？
Rencoはzigzagと同じで、レンジパラメータを入力する必要があり、それは良くないです
フラクタル推定って、どう使うの？
Renkoブリックの値による内訳で動作し、遅延するが、時間成分を持たず、ノイズ成分を持たなくなる
あなたはフラクタルから始めたので、私は1週間前にホブレハブラで読んだ方法を教えました。
フラクタルは何を表しているのか？ 誰も知らない、エントロピーに似た推定値だと思う、フラクタル推定やエントロピーの変化で分かることは、市場が変化したことかもしれないが、肉眼で確認できる)))
箱かぶり次元を研究しているだけで、まだコードで書いていない、書いてみよう、何か出てくるかもしれない...。どうかな
フラクタル性を推定する方法があり、最もポピュラーなのはボックスカウンティングによるディメンション
Renkoチャートで時間を省略することができます
イゴール、耳のある分布が表示されませんでしたか？失くした。
もう一度見て、何から、どのように入手したのか教えてください。