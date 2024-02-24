トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1081 1...107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.09.26 17:54 #10801 ヴィザード_。 そうですね......いいえ。 だから、ダメなんです。 一人、月を見つめて...。よし、ここからは若者と違って理解できそうな話題だ。やはり、若い心にも読まれていることを理解しないと...。:-)お酒は......。 リサーチ、検索、分析などとは異なり、実際の取引で重要なポイントは、実際の口座に置いたときに見つけたモデルへの信頼感です。今、写真に写っているように、TSを使い始める瞬間も非常に重要です。ロボット（自分でつけたかっこいい名前ですね）の上のHANDWATCHERが答えなければならないのは、今TCにダイヤルするかどうかということです。 ベッツGOSPELS!!!!!!! リアルに立ってるのに、ノーに賭ける!!!! Mihail Marchukajtes 2018.09.26 17:58 #10802 マキシム・ドミトリエフスキー師匠は聞く耳を持たず、利用される存在です。1年以上憧れていると、追い詰められてしまう。他人を高く評価することは、自分を低く評価することです。やめてくれ本物の教師がいれば、生徒はすぐに教祖になる。口ひげを生やした教祖について、他の人に警告するため。 過去のことで自分を責めないでください。時間、リソース、そしてそこにある心の錯綜の中で、すべてをうまくやり遂げたのです。確かにあきらめなかったからこそ、生きているんですね。そのためだけに、今日はお口にいいもの、お肌にいいものを買いましょう。よくぞ言ってくれました。どこかの女性誌からの引用だといいのですが、そうでなければ、静かにあなたを恐れ始めています（笑)。 偶然会ったらナイフを突き刺すかも？:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Mihail Marchukajtes 2018.09.26 18:08 #10803 マキシム・ドミトリエフスキー自分との決別の時間を設ける。すぐに良くなります。その旧式のユニットで、あなたはここ10～20年運用してきました。そして、強さと蓄積と自戒を込めて、新しいものを作り始めてください。陳腐化について、私は完全にあなたに同意するので、私はそれを改善するために始めたが、将来が確実ではない場合、すべての改善のはした金価格と多項式の将来の一般性を決定することは不可能であり、すべての現在のメトリックは何もしていないと、結果のモデルの定義の唯一の条件付き自然である。近年導き出されたアルゴリズムや手法によって、確かに汎化結果は改善されているが、既知の推定値のどれをとっても、多項式の将来の汎化可能性を決定するものはない。そして、彼らは厳しい過大評価で現在のものを判断しており、必ずしも十分なものではありません。この文章は、マキシムさん、きっと一回では理解できないと思うので、もう一度読んでみてください。魚であって、工法ではない。高品質の多項式を用いれば、偶発的な事態に備え、誤差の単純なバックプロパゲーションでモデリングを構築することができます。其れ故に...おいおい Mihail Marchukajtes 2018.09.26 18:14 #10804 マキシム・ドミトリエフスキー外部品質基準を満たす最適な複雑さのモデルは1つだけである。基準を知らないのはあなたのせいではありません。放っておけばいいんです。さあ......。まさか...。マキシムカ...を教えてください。ありがたいのですが...。そこでの基準は何ですか？ Mihail Marchukajtes 2018.09.26 18:27 #10805 マキシム・ドミトリエフスキーこの知識はあまりにも神聖なものです。あなたの、そして私の。もう一言も。多項式はダイアログから除外されるべきです。まあ、そういうことです。 あなたも私も持っていないのですから...。しかし、私には理論があり、その枠組みの中で、この問題を解決するための興味深いオプションがあります。 それをレシェトフの私のブロックで実行したいのです！！ そこに専門家の評価を加え、そのためにフィルムアカデミーの賞をもらうつもりです！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（笑）。AAAAマックス、いかがでしょうか:-) Mihail Marchukajtes 2018.09.26 18:51 #10806 ヴィザード_。待ち時間が長い)さあ、今すぐ動画を投稿してください。少年たちに乾杯願い事をする（無記名）。さあ、ムッシュ、もう寝ますから......。書き込みを削除してしまうから、お金がもらえないんでしょ :-) Mihail Marchukajtes 2018.09.26 19:55 #10807 ヴィザード_。無償で人々に光をもたらす、私の先生だと思いました)そうです。ただ、私はお金をもらっていますが、あなたはもらっていませんね:-)でも、無料で運んでいます。やはり、私の思いは大きな価値があるのです :-)よりによって、あなたまで......。 mytarmailS 2018.09.27 06:53 #10808 臭いゴミ... Igor Makanu 2018.09.27 12:58 #10809 記事のページ送りhttps://www.mql5.com/ru/articles/5008 Hello world!"の記事。- ということで、このグラフに興味を持ちました。なるほど、それは完璧な予言者ですね。） ZS: このグラフに対して、トレードを反転させろとは言っていない!!!!- ノーフィッシュ） Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение? www.mql5.com Реверсирование — это одна из разновидностей мартингейла. В таких системах после убыточной сделки происходит удвоение объема, чтобы в случае успеха прибыль покрыла собой и убытки от предыдущей сделки. Основное отличие реверсирования от классического мартингейла заключается в том, что сделка, следующая после убыточной, открывается в... Alexander_K2 2018.09.28 11:08 #10810 昨日のスレを全部読み直せ！←もうね、爆笑した。被災者の群れが、互いに押し合いへし合い、ライオンのように、つまり文字通り歯で網を引き裂いているのだ。ウィットと狂気に満ちた輝きを放つ...。動くものなら何でも出した、ハゲの悪魔まで...。 そして、どうなったか？無気力、膝の弱さ、虚無感...。いつもの二日酔い。 もう一度言いますが、コルモゴロフの要求を満たす入力データを用意すれば、幸せになれますよ。 ファイル: c7oo3an1hl_n._r._n8h64vc7v8o113om_2_qldrfs0urpnnatyuj_xdsyvtf0rdgu_um1nnt0wm_wdghjeb8ez3sq9vtdtr.zip 851 kb 1...107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リサーチ、検索、分析などとは異なり、実際の取引で重要なポイントは、実際の口座に置いたときに見つけたモデルへの信頼感です。今、写真に写っているように、TSを使い始める瞬間も非常に重要です。ロボット（自分でつけたかっこいい名前ですね）の上のHANDWATCHERが答えなければならないのは、今TCにダイヤルするかどうかということです。
師匠は聞く耳を持たず、利用される存在です。1年以上憧れていると、追い詰められてしまう。他人を高く評価することは、自分を低く評価することです。やめてくれ本物の教師がいれば、生徒はすぐに教祖になる。口ひげを生やした教祖について、他の人に警告するため。
陳腐化について、私は完全にあなたに同意するので、私はそれを改善するために始めたが、将来が確実ではない場合、すべての改善のはした金価格と多項式の将来の一般性を決定することは不可能であり、すべての現在のメトリックは何もしていないと、結果のモデルの定義の唯一の条件付き自然である。近年導き出されたアルゴリズムや手法によって、確かに汎化結果は改善されているが、既知の推定値のどれをとっても、多項式の将来の汎化可能性を決定するものはない。そして、彼らは厳しい過大評価で現在のものを判断しており、必ずしも十分なものではありません。この文章は、マキシムさん、きっと一回では理解できないと思うので、もう一度読んでみてください。魚であって、工法ではない。高品質の多項式を用いれば、偶発的な事態に備え、誤差の単純なバックプロパゲーションでモデリングを構築することができます。其れ故に...おいおい
外部品質基準を満たす最適な複雑さのモデルは1つだけである。基準を知らないのはあなたのせいではありません。放っておけばいいんです。
さあ......。まさか...。マキシムカ...を教えてください。ありがたいのですが...。そこでの基準は何ですか？
この知識はあまりにも神聖なものです。あなたの、そして私の。もう一言も。多項式はダイアログから除外されるべきです。
まあ、そういうことです。 あなたも私も持っていないのですから...。しかし、私には理論があり、その枠組みの中で、この問題を解決するための興味深いオプションがあります。 それをレシェトフの私のブロックで実行したいのです！！ そこに専門家の評価を加え、そのためにフィルムアカデミーの賞をもらうつもりです！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！（笑）。AAAAマックス、いかがでしょうか:-)
Hello world!"の記事。- ということで、このグラフに興味を持ちました。なるほど、それは完璧な予言者ですね。）
ZS: このグラフに対して、トレードを反転させろとは言っていない!!!!- ノーフィッシュ）
昨日のスレを全部読み直せ！←もうね、爆笑した。被災者の群れが、互いに押し合いへし合い、ライオンのように、つまり文字通り歯で網を引き裂いているのだ。ウィットと狂気に満ちた輝きを放つ...。動くものなら何でも出した、ハゲの悪魔まで...。
そして、どうなったか？無気力、膝の弱さ、虚無感...。いつもの二日酔い。
もう一度言いますが、コルモゴロフの要求を満たす入力データを用意すれば、幸せになれますよ。