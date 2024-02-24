トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1082

Alexander_K2 です。

昨日、このスレッド全体をざっと読み返してみたのですが、もう、爆笑ものでしたね。被災者の群れが、互いに押し合いへし合い、ライオンのように、つまり文字通り歯で網を引き裂いているのだ。彼らはウィットと狂気で輝いていた...。動くものなら何でも出した、ハゲの悪魔でも...。

そして、どうなったか？無気力、膝の弱さ、虚無感...。いつもの二日酔い。

もう一度言いますが、コルモゴルフの要求を満たす入力データを用意すれば、幸せになれます。

私たちは知っている、私たちは聞いた:)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私たちは知っています、聞いたことがあります:)

ここが重要なポイントです。そんなシリーズを用意するのは不可能だと言う人がいたら、その人の目に唾を吐きかけてもいい。魔術師はそれをどうにかして行う。彼は実質的に静止したBPを持ち、この変身の秘密を注意深く守っているのだ。残すべきものがある--当たり前ですが。それが、私たちが取り組むべきことです。また、私の支店では黒BPを使用していますが、他の目的でも使用しています。

Alexander_K2 です。

ここが重要なポイントです。そんなシリーズを用意するのは不可能だと言う人がいたら、その人の目に唾を吐きかけてもいい。魔術師はそれをどうにかして行う。彼は実質的に静止したBPを持ち、この変身の秘密を注意深く守っているのだ。残すべきものがある--当たり前ですが。それが、私たちが取り組むべきことです。また、BPを枝に黒く曲げていますが、これは別の目的です。

自分の知らないところで、どんなデータからもボタン一つでそんなシリーズが出てくるような :)) 、そして自然にお金が増えていくような、そんな感じでやっています。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ボタン1つでどんなデータからでも、私の知らないうちにそんなシリーズが出来上がり、自然に大金が入ってくるようにしたいのです :)))

それは天才的です。

どうなるかはお楽しみに...。ニューログラールから酔うことを非常に熱望している。渇望 ...

 
Alexander_K2：

天才です。

これからどうなるのか、楽しみに待ちましょう...。ニューログラールの飲み物は本当に喉が渇きますね。喉の渇き...

NeuroGrail!

カッコイイ!

頭蓋骨で作られた？

ng

 

私見を述べると、古典的なニューラルネットワークを本当に理解したいのであれば、現地の専門家の解釈はもちろんのこと、翻訳を読んではいけない、なぜなら行き詰まるか、最初から間違った結果を導くからだ。

頭の中のGoogleと、翻訳者の協力があれば、きっと幸せになれる。

 
ただ一つ、ニューラルネットワーク自体はAIではなく、その構成要素であるということです。訓練できるのはニューラルネットワークですが、次のレベルアップでは高次のネットワーク（意思決定）などを行う必要があります。
 

わからんでもない

は、かなり明確です。

は、次数1のWinnerの級数、つまり

ということは、イグラはイカに対応するA項目の係数を掛けたもので、イカごとに異なる...ということになります。

何がそんなにいいんだ？

 

面白可笑しい

まあ、値段に1を掛ければいいんですけどね。

ざまあみろ

