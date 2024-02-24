トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1082 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 新しいコメント 削除済み 2018.09.28 11:27 #10811 Alexander_K2 です。昨日、このスレッド全体をざっと読み返してみたのですが、もう、爆笑ものでしたね。被災者の群れが、互いに押し合いへし合い、ライオンのように、つまり文字通り歯で網を引き裂いているのだ。彼らはウィットと狂気で輝いていた...。動くものなら何でも出した、ハゲの悪魔でも...。 そして、どうなったか？無気力、膝の弱さ、虚無感...。いつもの二日酔い。 もう一度言いますが、コルモゴルフの要求を満たす入力データを用意すれば、幸せになれます。私たちは知っている、私たちは聞いた:) Alexander_K2 2018.09.28 11:32 #10812 マキシム・ドミトリエフスキー私たちは知っています、聞いたことがあります:)ここが重要なポイントです。そんなシリーズを用意するのは不可能だと言う人がいたら、その人の目に唾を吐きかけてもいい。魔術師はそれをどうにかして行う。彼は実質的に静止したBPを持ち、この変身の秘密を注意深く守っているのだ。残すべきものがある--当たり前ですが。それが、私たちが取り組むべきことです。また、私の支店では黒BPを使用していますが、他の目的でも使用しています。 削除済み 2018.09.28 11:39 #10813 Alexander_K2 です。ここが重要なポイントです。そんなシリーズを用意するのは不可能だと言う人がいたら、その人の目に唾を吐きかけてもいい。魔術師はそれをどうにかして行う。彼は実質的に静止したBPを持ち、この変身の秘密を注意深く守っているのだ。残すべきものがある--当たり前ですが。それが、私たちが取り組むべきことです。また、BPを枝に黒く曲げていますが、これは別の目的です。自分の知らないところで、どんなデータからもボタン一つでそんなシリーズが出てくるような :)) 、そして自然にお金が増えていくような、そんな感じでやっています。 Alexander_K2 2018.09.28 11:41 #10814 マキシム・ドミトリエフスキーボタン1つでどんなデータからでも、私の知らないうちにそんなシリーズが出来上がり、自然に大金が入ってくるようにしたいのです :)))それは天才的です。 どうなるかはお楽しみに...。ニューログラールから酔うことを非常に熱望している。渇望 ... Natalja Romancheva 2018.09.28 11:45 #10815 Alexander_K2： 天才です。これからどうなるのか、楽しみに待ちましょう...。ニューログラールの飲み物は本当に喉が渇きますね。喉の渇き...NeuroGrail! カッコイイ! 頭蓋骨で作られた？ Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:07 #10816 私見を述べると、古典的なニューラルネットワークを本当に理解したいのであれば、現地の専門家の解釈はもちろんのこと、翻訳を読んではいけない、なぜなら行き詰まるか、最初から間違った結果を導くからだ。 頭の中のGoogleと、翻訳者の協力があれば、きっと幸せになれる。 Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:08 #10817 ただ一つ、ニューラルネットワーク自体はAIではなく、その構成要素であるということです。訓練できるのはニューラルネットワークですが、次のレベルアップでは高次のネットワーク（意思決定）などを行う必要があります。 Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:11 #10818 わからんでもない は、かなり明確です。 は、次数1のWinnerの級数、つまり ということは、イグラはイカに対応するA項目の係数を掛けたもので、イカごとに異なる...ということになります。 何がそんなにいいんだ？ Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:40 #10819 面白可笑しい まあ、値段に1を掛ければいいんですけどね。 削除済み 2018.09.28 20:16 #10820 ざまあみろ 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨日、このスレッド全体をざっと読み返してみたのですが、もう、爆笑ものでしたね。被災者の群れが、互いに押し合いへし合い、ライオンのように、つまり文字通り歯で網を引き裂いているのだ。彼らはウィットと狂気で輝いていた...。動くものなら何でも出した、ハゲの悪魔でも...。
そして、どうなったか？無気力、膝の弱さ、虚無感...。いつもの二日酔い。
もう一度言いますが、コルモゴルフの要求を満たす入力データを用意すれば、幸せになれます。
私たちは知っている、私たちは聞いた:)
ここが重要なポイントです。そんなシリーズを用意するのは不可能だと言う人がいたら、その人の目に唾を吐きかけてもいい。魔術師はそれをどうにかして行う。彼は実質的に静止したBPを持ち、この変身の秘密を注意深く守っているのだ。残すべきものがある--当たり前ですが。それが、私たちが取り組むべきことです。また、私の支店では黒BPを使用していますが、他の目的でも使用しています。
自分の知らないところで、どんなデータからもボタン一つでそんなシリーズが出てくるような :)) 、そして自然にお金が増えていくような、そんな感じでやっています。
それは天才的です。
どうなるかはお楽しみに...。ニューログラールから酔うことを非常に熱望している。渇望 ...
NeuroGrail!
カッコイイ!
頭蓋骨で作られた？
私見を述べると、古典的なニューラルネットワークを本当に理解したいのであれば、現地の専門家の解釈はもちろんのこと、翻訳を読んではいけない、なぜなら行き詰まるか、最初から間違った結果を導くからだ。
頭の中のGoogleと、翻訳者の協力があれば、きっと幸せになれる。
わからんでもない
は、かなり明確です。
は、次数1のWinnerの級数、つまり
ということは、イグラはイカに対応するA項目の係数を掛けたもので、イカごとに異なる...ということになります。
何がそんなにいいんだ？
面白可笑しい
まあ、値段に1を掛ければいいんですけどね。
ざまあみろ