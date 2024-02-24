トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2241

違う言葉で、違う言葉で...。面白いのは当然だが、分かりやすい解説がないとつまらない))))

若い頃、ある幹部が「自分の理解したことをクリーニング屋に説明できなければ意味がない」とよく言っていた))))

マキシム・ドミトリエフスキー

データアナリストの職種で履歴書に記事を記載したところ、大手オフィスから多くのオファーを受けることができました

が、私は別の仕事をしているので、あくまで趣味です。でも、いざとなったら、道は開けるんですよ。

そのための証明書なのです。全く深い知識はない。

これは昔話です。複雑でなく、空虚であること。そして、その物語を信じたとすれば、その理解度は清掃員のそれに近い。そして、彼らはお互いを見つけることができるのです。

クリーナーの新しい呼び名をご存知ですか？

クリント・マネージャー

;))))))))))

深い知識って何？ SBのパターンの見つけ方？ それはあなた次第です(笑)

私は、金融市場に存在するパターンと、それがどのくらい続くかを、科学的な言葉で示しました。

あとは陰謀論でおながいします

それがすべてを物語っている。

そこで 質問したのですが、なぜか気がつかなかったようですね。

繰り返し質問します。

マスコットが悪いと思うのは？MAボトルとは何なのか、 ご存知ですか？

MAとは移動平均線のことで、それがすべてを物語っています。これ以上付け加えることはありません。

とか、どう数えてもいいんです
知識はそこそこに...。

ローパスフィルタって知ってますか？

いいえ、私はアマチュア無線家ではありません。

MACの用語を超えずに、何らかの基準に従って最適化することで、あらゆる「周波数」の「フィルター」を作ることが可能なのだろう

フィルター」は価格刻みのオーダーであり、遅延する



そういえば、シンプルなMAって
Prostaya MAther Automashka
MACは1次ローパスフィルタです。LPFの最もシンプルな形です。フィルタリングの理論を見てみましょう。役に立つこと、面白いことがたくさん学べます。

皆さんは、無線アマチュアのくせに、無線通信やラジコンのことを少しも知らないで、自分のことで精一杯なんですね。その知識がなければ、ラジオもテレビも、飛行機も宇宙への飛行もあり得ない。REBシステムも、ナビゲーションシステムも、ミサイル誘導システムも、ミサイル防衛システムもないだろう、などなど。

考えてみてください、自分の知識がその辺の無線アマチュアよりどれだけ広い(?)か、高い(?)かを。

このような態度は、心の貧しさを示唆しているだけであり、あなたは無心にこの態度を繰り返し、偶像に従い、TViMSに執着し、あたかもTViMSが科学の王であり、すべてとあらゆる場所をカバーしているかのようである。

再び、庭の小さな長老とキエフの老人が登場します。REBの能力をトレーディングに転用した例をお願いします。
