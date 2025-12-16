CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ATR_Momento_Colore - indicatore per MetaTrader 5

Интернет | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Yordan Lechev
Visualizzazioni:
7
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

combinazione di molti indicatori noti per i trader principianti


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/66064

GMACD GMACD

MACD con due linee. L'indicatore è installato di default in molte piattaforme di trading. MetaTrader 5 non dispone di questo indicatore.

Posizione di vendita aperta Posizione di vendita aperta

Questo script è progettato per effettuare vendite con valori fissi di stop loss e take profit in pip dal prezzo corrente.

Frog Jump Frog Jump

Nasconde i candelabri solitari

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).