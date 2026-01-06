SegnaliSezioni
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Simple Metal

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 86%
Exness-Real38
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
103 (76.86%)
Loss Trade:
31 (23.13%)
Best Trade:
102.96 USD
Worst Trade:
-91.12 USD
Profitto lordo:
482.15 USD (273 900 pips)
Perdita lorda:
-273.89 USD (309 289 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
58.72%
Massimo carico di deposito:
21.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
97 (72.39%)
Short Trade:
37 (27.61%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-108.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.92 USD (3)
Crescita mensile:
86.17%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
132.52 USD (16.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.09% (62.11 USD)
Per equità:
5.58% (5.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 125
BTCUSDm 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 215
BTCUSDm -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 36K
BTCUSDm -71K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.96 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.36 USD
Massima perdita consecutiva: -108.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
