交易:
134
盈利交易:
103 (76.86%)
亏损交易:
31 (23.13%)
最好交易:
102.96 USD
最差交易:
-91.12 USD
毛利:
482.15 USD (273 900 pips)
毛利亏损:
-273.89 USD (309 289 pips)
最大连续赢利:
10 (16.36 USD)
最大连续盈利:
282.92 USD (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
58.72%
最大入金加载:
21.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
1.57
长期交易:
97 (72.39%)
短期交易:
37 (27.61%)
利润因子:
1.76
预期回报:
1.55 USD
平均利润:
4.68 USD
平均损失:
-8.84 USD
最大连续失误:
3 (-108.92 USD)
最大连续亏损:
-108.92 USD (3)
每月增长:
86.17%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
132.52 USD (16.93%)
相对跌幅:
结余:
49.09% (62.11 USD)
净值:
5.58% (5.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|125
|BTCUSDm
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|215
|BTCUSDm
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|36K
|BTCUSDm
|-71K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.96 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.36 USD
最大连续亏损: -108.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月30 USD
86%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
4
91%
134
76%
59%
1.76
1.55
USD
USD
49%
1:400