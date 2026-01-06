SignauxSections
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Simple Metal

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 86%
Exness-Real38
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
103 (76.86%)
Perte trades:
31 (23.13%)
Meilleure transaction:
102.96 USD
Pire transaction:
-91.12 USD
Bénéfice brut:
482.15 USD (273 900 pips)
Perte brute:
-273.89 USD (309 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (16.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
58.72%
Charge de dépôt maximale:
21.17%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
97 (72.39%)
Courts trades:
37 (27.61%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
1.55 USD
Bénéfice moyen:
4.68 USD
Perte moyenne:
-8.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-108.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.92 USD (3)
Croissance mensuelle:
86.17%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
132.52 USD (16.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.09% (62.11 USD)
Par fonds propres:
5.58% (5.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 125
BTCUSDm 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 215
BTCUSDm -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 36K
BTCUSDm -71K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +102.96 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.36 USD
Perte consécutive maximale: -108.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.06 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
