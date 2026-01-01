SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pieters Seasonal Alpha
Dr. Pieter Mergenthaler

Pieters Seasonal Alpha

Dr. Pieter Mergenthaler
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 CHF
Worst Trade:
0.00 CHF
Profitto lordo:
0.00 CHF
Perdita lorda:
0.00 CHF
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 CHF (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 CHF
Profitto medio:
0.00 CHF
Perdita media:
0.00 CHF
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CHF)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CHF (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
0.00 CHF (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 CHF
Worst Trade: -0 CHF
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 CHF
Massima perdita consecutiva: -0.00 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Strategy Overview

This signal trades seasonal market patterns derived from long-term statistical research.
Only trades with a clearly documented seasonal edge are executed, based on individually analyzed setups originally identified via historical price analysis and then manually filtered before execution.

This is not a fully automated system and not a high-frequency strategy.

The core idea is simple:

Markets repeat certain behaviors over time – but only a fraction of those patterns are tradable in real conditions.

How trades are selected

Every trade must pass following independent filters:

  1. Seasonal statistics
    Only calendar-based patterns with sufficient historical depth, consistency, and stability are considered.

  2. Rule-based filtering
    Each setup is validated using a pragmatic interpretation of well-known statistical filters to increase robustness of the signals.

Only if all conditions align, a position is allowed.

Risk management

  • Fixed %-risk per trade

  • No martingale

  • No grid

  • No recovery logic

  • No averaging down

Each trade is independent.
Losses are accepted as part of the statistical process.

This signal prioritizes capital preservation and long-term robustness over short-term equity spikes.

Instruments & markets

The strategy is applied selectively across:

  • FX

  • Indices

  • Commodities

  • Selected equities

All seasonal windows, holding periods, and directions are predefined and limited in time.

Important note

Seasonality is not a guarantee.
Edges can weaken, disappear, or temporarily fail.

This signal documents a repeatable process, not a promise.


Non ci sono recensioni
2026.01.01 09:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati