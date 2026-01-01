SignauxSections
Dr. Pieter Mergenthaler

Pieters Seasonal Alpha

Dr. Pieter Mergenthaler
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 CHF
Pire transaction:
0.00 CHF
Bénéfice brut:
0.00 CHF
Perte brute:
0.00 CHF
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 CHF (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 CHF
Bénéfice moyen:
0.00 CHF
Perte moyenne:
0.00 CHF
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 CHF)
Perte consécutive maximale:
0.00 CHF (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CHF
Maximal:
0.00 CHF (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CHF)

Distribution

Pas de données

Meilleure transaction: +0.00 CHF
Pire transaction: -0 CHF
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 CHF
Perte consécutive maximale: -0.00 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Strategy Overview

This signal trades seasonal market patterns derived from long-term statistical research.
Only trades with a clearly documented seasonal edge are executed, based on individually analyzed setups originally identified via historical price analysis and then manually filtered before execution.

This is not a fully automated system and not a high-frequency strategy.

The core idea is simple:

Markets repeat certain behaviors over time – but only a fraction of those patterns are tradable in real conditions.

How trades are selected

Every trade must pass following independent filters:

  1. Seasonal statistics
    Only calendar-based patterns with sufficient historical depth, consistency, and stability are considered.

  2. Rule-based filtering
    Each setup is validated using a pragmatic interpretation of well-known statistical filters to increase robustness of the signals.

Only if all conditions align, a position is allowed.

Risk management

  • Fixed %-risk per trade

  • No martingale

  • No grid

  • No recovery logic

  • No averaging down

Each trade is independent.
Losses are accepted as part of the statistical process.

This signal prioritizes capital preservation and long-term robustness over short-term equity spikes.

Instruments & markets

The strategy is applied selectively across:

  • FX

  • Indices

  • Commodities

  • Selected equities

All seasonal windows, holding periods, and directions are predefined and limited in time.

Important note

Seasonality is not a guarantee.
Edges can weaken, disappear, or temporarily fail.

This signal documents a repeatable process, not a promise.


2026.01.01 09:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
