Segnali / MetaTrader 5 / Manual 1 trade at a time SL and TP
Borja Mayoral Arauz

Manual 1 trade at a time SL and TP

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
24 (70.58%)
Loss Trade:
10 (29.41%)
Best Trade:
6.82 GBP
Worst Trade:
-4.59 GBP
Profitto lordo:
59.02 GBP (525 378 pips)
Perdita lorda:
-20.42 GBP (5 712 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.86 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
21.83 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
1.08%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.09
Long Trade:
15 (44.12%)
Short Trade:
19 (55.88%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
1.14 GBP
Profitto medio:
2.46 GBP
Perdita media:
-2.04 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-6.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-6.34 GBP (3)
Crescita mensile:
38.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.34 GBP
Massimale:
6.34 GBP (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.34% (6.34 GBP)
Per equità:
0.14% (0.19 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
US500 6
BTCUSD 6
UK100 3
AUDUSD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 51
US500 0
BTCUSD 9
UK100 -4
AUDUSD 1
USDCAD -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.2K
US500 2K
BTCUSD 95K
UK100 -2.8K
AUDUSD 151
USDCAD -368
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.82 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.86 GBP
Massima perdita consecutiva: -6.34 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FxGrow-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.52 × 29
ICMarkets-MT5-4
0.73 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.33 × 462
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
104 più
This account is my manual trading, no fix rules, just one trades wirh SL and TP at a time. 0.01 lots per 100$ approx. Suitable for x30 leverage
Non ci sono recensioni
2025.12.21 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
