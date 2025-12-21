- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
24 (70.58%)
Loss Trade:
10 (29.41%)
Best Trade:
6.82 GBP
Worst Trade:
-4.59 GBP
Profitto lordo:
59.02 GBP (525 378 pips)
Perdita lorda:
-20.42 GBP (5 712 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.86 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
21.83 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
1.08%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.09
Long Trade:
15 (44.12%)
Short Trade:
19 (55.88%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
1.14 GBP
Profitto medio:
2.46 GBP
Perdita media:
-2.04 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-6.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-6.34 GBP (3)
Crescita mensile:
38.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.34 GBP
Massimale:
6.34 GBP (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.34% (6.34 GBP)
Per equità:
0.14% (0.19 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|US500
|6
|BTCUSD
|6
|UK100
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|US500
|0
|BTCUSD
|9
|UK100
|-4
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|-3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|US500
|2K
|BTCUSD
|95K
|UK100
|-2.8K
|AUDUSD
|151
|USDCAD
|-368
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.82 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.86 GBP
Massima perdita consecutiva: -6.34 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.52 × 29
|
ICMarkets-MT5-4
|0.73 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 462
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
104 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This account is my manual trading, no fix rules, just one trades wirh SL and TP at a time. 0.01 lots per 100$ approx. Suitable for x30 leverage
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
139
GBP
GBP
2
0%
34
70%
1%
2.89
1.14
GBP
GBP
6%
1:500