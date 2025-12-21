SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Manual 1 trade at a time SL and TP
Borja Mayoral Arauz

Manual 1 trade at a time SL and TP

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
6.82 GBP
En kötü işlem:
-4.59 GBP
Brüt kâr:
59.02 GBP (525 378 pips)
Brüt zarar:
-20.42 GBP (5 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (7.86 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
21.83 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
25.02%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.09
Alış işlemleri:
15 (44.12%)
Satış işlemleri:
19 (55.88%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
1.14 GBP
Ortalama kâr:
2.46 GBP
Ortalama zarar:
-2.04 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-6.34 GBP (3)
Aylık büyüme:
38.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.34 GBP
Maksimum:
6.34 GBP (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.34% (6.34 GBP)
Varlığa göre:
0.14% (0.20 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
US500 6
BTCUSD 6
UK100 3
AUDUSD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
US500 0
BTCUSD 9
UK100 -4
AUDUSD 1
USDCAD -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.2K
US500 2K
BTCUSD 95K
UK100 -2.8K
AUDUSD 151
USDCAD -368
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.82 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.86 GBP
Maksimum ardışık zarar: -6.34 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FxGrow-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.52 × 29
ICMarkets-MT5-4
0.73 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.33 × 462
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
104 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This account is my manual trading, no fix rules, just one trades wirh SL and TP at a time. 0.01 lots per 100$ approx. Suitable for x30 leverage
İnceleme yok
2025.12.21 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Manual 1 trade at a time SL and TP
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
139
GBP
2
0%
34
70%
25%
2.89
1.14
GBP
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.