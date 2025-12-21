- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
6.82 GBP
En kötü işlem:
-4.59 GBP
Brüt kâr:
59.02 GBP (525 378 pips)
Brüt zarar:
-20.42 GBP (5 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (7.86 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
21.83 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
25.02%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.09
Alış işlemleri:
15 (44.12%)
Satış işlemleri:
19 (55.88%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
1.14 GBP
Ortalama kâr:
2.46 GBP
Ortalama zarar:
-2.04 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.34 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-6.34 GBP (3)
Aylık büyüme:
38.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.34 GBP
Maksimum:
6.34 GBP (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.34% (6.34 GBP)
Varlığa göre:
0.14% (0.20 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|US500
|6
|BTCUSD
|6
|UK100
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|51
|US500
|0
|BTCUSD
|9
|UK100
|-4
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|-3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.2K
|US500
|2K
|BTCUSD
|95K
|UK100
|-2.8K
|AUDUSD
|151
|USDCAD
|-368
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.82 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.86 GBP
Maksimum ardışık zarar: -6.34 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.52 × 29
|
ICMarkets-MT5-4
|0.73 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 462
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
This account is my manual trading, no fix rules, just one trades wirh SL and TP at a time. 0.01 lots per 100$ approx. Suitable for x30 leverage
İnceleme yok
