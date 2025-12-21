SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Manual 1 trade at a time SL and TP
Borja Mayoral Arauz

Manual 1 trade at a time SL and TP

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
24 (70.58%)
Perte trades:
10 (29.41%)
Meilleure transaction:
6.82 GBP
Pire transaction:
-4.59 GBP
Bénéfice brut:
59.02 GBP (525 378 pips)
Perte brute:
-20.42 GBP (5 712 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (7.86 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
21.83 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
1.08%
Charge de dépôt maximale:
0.96%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.09
Longs trades:
15 (44.12%)
Courts trades:
19 (55.88%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
1.14 GBP
Bénéfice moyen:
2.46 GBP
Perte moyenne:
-2.04 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.34 GBP)
Perte consécutive maximale:
-6.34 GBP (3)
Croissance mensuelle:
38.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.34 GBP
Maximal:
6.34 GBP (6.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.34% (6.34 GBP)
Par fonds propres:
0.14% (0.19 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
US500 6
BTCUSD 6
UK100 3
AUDUSD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 51
US500 0
BTCUSD 9
UK100 -4
AUDUSD 1
USDCAD -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.2K
US500 2K
BTCUSD 95K
UK100 -2.8K
AUDUSD 151
USDCAD -368
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.82 GBP
Pire transaction: -5 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7.86 GBP
Perte consécutive maximale: -6.34 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FxGrow-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.52 × 29
ICMarkets-MT5-4
0.73 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.33 × 462
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
104 plus...
This account is my manual trading, no fix rules, just one trades wirh SL and TP at a time. 0.01 lots per 100$ approx. Suitable for x30 leverage
Aucun avis
2025.12.21 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
