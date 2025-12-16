- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
6.81 USD
Worst Trade:
-3.24 USD
Profitto lordo:
31.89 USD (74 183 pips)
Perdita lorda:
-7.16 USD (5 811 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
77.14%
Massimo carico di deposito:
53.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
7.63
Long Trade:
1 (5.56%)
Short Trade:
17 (94.44%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-1.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.24 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (3.24 USD)
Per equità:
6.71% (34.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|BTCUSD
|5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.81 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
525
USD
USD
1
0%
18
77%
77%
4.45
1.37
USD
USD
7%
1:200