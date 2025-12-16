SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HONEY TRADE
HOANG THI COI Hoang Thi

HONEY TRADE

HOANG THI COI Hoang Thi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
6.81 USD
Worst Trade:
-3.24 USD
Profitto lordo:
31.89 USD (74 183 pips)
Perdita lorda:
-7.16 USD (5 811 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.93 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
77.14%
Massimo carico di deposito:
53.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
7.63
Long Trade:
1 (5.56%)
Short Trade:
17 (94.44%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-1.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.24 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (3.24 USD)
Per equità:
6.71% (34.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 20
BTCUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.81 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.93 USD
Massima perdita consecutiva: -3.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.16 02:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 02:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HONEY TRADE
30USD al mese
5%
0
0
USD
525
USD
1
0%
18
77%
77%
4.45
1.37
USD
7%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.