- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
6.81 USD
En kötü işlem:
-3.24 USD
Brüt kâr:
31.89 USD (74 183 pips)
Brüt zarar:
-7.16 USD (5 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (19.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.93 USD (6)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
77.14%
Maks. mevduat yükü:
53.72%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
7.63
Alış işlemleri:
1 (5.56%)
Satış işlemleri:
17 (94.44%)
Kâr faktörü:
4.45
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-1.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.24 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.24 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (3.24 USD)
Varlığa göre:
6.71% (34.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|BTCUSD
|5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.81 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
525
USD
USD
1
0%
18
77%
77%
4.45
1.37
USD
USD
7%
1:200