HOANG THI COI Hoang Thi

HONEY TRADE

HOANG THI COI Hoang Thi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
14 (77.77%)
Perte trades:
4 (22.22%)
Meilleure transaction:
6.81 USD
Pire transaction:
-3.24 USD
Bénéfice brut:
31.89 USD (74 183 pips)
Perte brute:
-7.16 USD (5 811 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (19.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.93 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
77.14%
Charge de dépôt maximale:
53.72%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
7.63
Longs trades:
1 (5.56%)
Courts trades:
17 (94.44%)
Facteur de profit:
4.45
Rendement attendu:
1.37 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-1.79 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.24 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3.24 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.62% (3.24 USD)
Par fonds propres:
6.71% (34.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 20
BTCUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.81 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.93 USD
Perte consécutive maximale: -3.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Aucun avis
2025.12.16 02:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 02:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.