- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
4.10 USD
Worst Trade:
-0.15 USD
Profitto lordo:
5.80 USD (11 613 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD (301 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
297 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
28 giorni
Fattore di recupero:
37.67
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
38.67
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.15 USD (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (0.15 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
