SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Songwit Wangvicha
Songwit Wangvicha

Songwit Wangvicha

Songwit Wangvicha
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 82%
FBS-Real-9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
4.10 USD
Worst Trade:
-0.15 USD
Profitto lordo:
5.80 USD (11 613 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD (301 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
297 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
28 giorni
Fattore di recupero:
37.67
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
38.67
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
-0.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.15 USD (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (0.15 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.15 04:32
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.56% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.7% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.15 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 297 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati