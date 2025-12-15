- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
4.10 USD
En kötü işlem:
-0.15 USD
Brüt kâr:
5.80 USD (11 613 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD (301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
297 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
28 gün
Düzelme faktörü:
37.67
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
38.67
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.15 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.15 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.14% (0.15 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|8
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XRPUSD
|6
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XRPUSD
|11K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
