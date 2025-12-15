SinyallerBölümler
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 82%
FBS-Real-9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
4.10 USD
En kötü işlem:
-0.15 USD
Brüt kâr:
5.80 USD (11 613 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD (301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
297 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
28 gün
Düzelme faktörü:
37.67
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
38.67
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
0.83 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.15 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.15 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.14% (0.15 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.15 04:32
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.56% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.7% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 04:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.15 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 297 days
