Guan Ying Chen

GreatSparkBot

Guan Ying Chen
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
PPLInternational-Main
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
772.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
772.00 USD (965 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (772.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
772.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
772.00 USD
Profitto medio:
772.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 965
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +772.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +772.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PPLInternational-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Great Spark EA 訊號複製服務

透過專業量化模型自動化交易，由我們自家研發的 GreatSpark_EA / STARK 系列 EA 實盤運行，所有交易訊號會即時同步複製到您的帳戶，讓您不需盯盤也能跟上策略績效。

✨ 主要特色

  • 全自動同步：EA 產生的每一筆下單、停損、停利、移動止損，皆會即時複製到您的 MT5 帳戶。

  • 低延遲複製：採用高效複製架構，減少滑點影響，確保跟單品質。

  • 透明實盤紀錄：所有訊號皆來自我們正式實盤運行的 EA。

  • 穩定風控模型：策略內含固定 SL/TP、冷卻時間、多階段移動止損與 PSAR 風控，使回撤受控。

  • 無需專業知識：您只要連接帳戶後即可自動跟單，不需要自行設定 EA。

📌 適合對象

  • 沒時間盯盤的投資者

  • 希望複製專業穩定策略績效的用戶

  • 想用小資金接觸量化交易的新手

  • 尋找自動化、紀律化交易方式的交易者

🔧 如何開始？

  1. 提供 MT5 帳戶

  2. 連接跟單系統

  3. EA 實盤即時同步訊號到您的帳戶

  4. 24 小時自動化運作，無需人為操作


Non ci sono recensioni
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
