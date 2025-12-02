- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
772.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
772.00 USD (965 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (772.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
772.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
772.00 USD
Profitto medio:
772.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|965
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +772.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +772.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PPLInternational-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Great Spark EA 訊號複製服務
透過專業量化模型自動化交易，由我們自家研發的 GreatSpark_EA / STARK 系列 EA 實盤運行，所有交易訊號會即時同步複製到您的帳戶，讓您不需盯盤也能跟上策略績效。
✨ 主要特色
-
全自動同步：EA 產生的每一筆下單、停損、停利、移動止損，皆會即時複製到您的 MT5 帳戶。
-
低延遲複製：採用高效複製架構，減少滑點影響，確保跟單品質。
-
透明實盤紀錄：所有訊號皆來自我們正式實盤運行的 EA。
-
穩定風控模型：策略內含固定 SL/TP、冷卻時間、多階段移動止損與 PSAR 風控，使回撤受控。
-
無需專業知識：您只要連接帳戶後即可自動跟單，不需要自行設定 EA。
📌 適合對象
-
沒時間盯盤的投資者
-
希望複製專業穩定策略績效的用戶
-
想用小資金接觸量化交易的新手
-
尋找自動化、紀律化交易方式的交易者
🔧 如何開始？
-
提供 MT5 帳戶
-
連接跟單系統
-
EA 實盤即時同步訊號到您的帳戶
-
24 小時自動化運作，無需人為操作
