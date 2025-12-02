- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
772.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
772.00 USD (965 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (772.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
772.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.89%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
772.00 USD
Ortalama kâr:
772.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|965
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +772.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +772.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PPLInternational-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Great Spark EA 訊號複製服務
透過專業量化模型自動化交易，由我們自家研發的 GreatSpark_EA / STARK 系列 EA 實盤運行，所有交易訊號會即時同步複製到您的帳戶，讓您不需盯盤也能跟上策略績效。
✨ 主要特色
-
全自動同步：EA 產生的每一筆下單、停損、停利、移動止損，皆會即時複製到您的 MT5 帳戶。
-
低延遲複製：採用高效複製架構，減少滑點影響，確保跟單品質。
-
透明實盤紀錄：所有訊號皆來自我們正式實盤運行的 EA。
-
穩定風控模型：策略內含固定 SL/TP、冷卻時間、多階段移動止損與 PSAR 風控，使回撤受控。
-
無需專業知識：您只要連接帳戶後即可自動跟單，不需要自行設定 EA。
📌 適合對象
-
沒時間盯盤的投資者
-
希望複製專業穩定策略績效的用戶
-
想用小資金接觸量化交易的新手
-
尋找自動化、紀律化交易方式的交易者
🔧 如何開始？
-
提供 MT5 帳戶
-
連接跟單系統
-
EA 實盤即時同步訊號到您的帳戶
-
24 小時自動化運作，無需人為操作
