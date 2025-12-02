SinyallerBölümler
Guan Ying Chen

GreatSparkBot

Guan Ying Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
PPLInternational-Main
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
772.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
772.00 USD (965 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (772.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
772.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.89%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
772.00 USD
Ortalama kâr:
772.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 965
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +772.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +772.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PPLInternational-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Great Spark EA 訊號複製服務

透過專業量化模型自動化交易，由我們自家研發的 GreatSpark_EA / STARK 系列 EA 實盤運行，所有交易訊號會即時同步複製到您的帳戶，讓您不需盯盤也能跟上策略績效。

✨ 主要特色

  • 全自動同步：EA 產生的每一筆下單、停損、停利、移動止損，皆會即時複製到您的 MT5 帳戶。

  • 低延遲複製：採用高效複製架構，減少滑點影響，確保跟單品質。

  • 透明實盤紀錄：所有訊號皆來自我們正式實盤運行的 EA。

  • 穩定風控模型：策略內含固定 SL/TP、冷卻時間、多階段移動止損與 PSAR 風控，使回撤受控。

  • 無需專業知識：您只要連接帳戶後即可自動跟單，不需要自行設定 EA。

📌 適合對象

  • 沒時間盯盤的投資者

  • 希望複製專業穩定策略績效的用戶

  • 想用小資金接觸量化交易的新手

  • 尋找自動化、紀律化交易方式的交易者

🔧 如何開始？

  1. 提供 MT5 帳戶

  2. 連接跟單系統

  3. EA 實盤即時同步訊號到您的帳戶

  4. 24 小時自動化運作，無需人為操作


İnceleme yok
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GreatSparkBot
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
9.5K
USD
0
100%
1
100%
100%
n/a
772.00
USD
0%
1:200
Kopyala

