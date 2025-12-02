- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
772.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
772.00 USD (965 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (772.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
772.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.89%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
772.00 USD
Bénéfice moyen:
772.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|965
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +772.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +772.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PPLInternational-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Great Spark EA 訊號複製服務
透過專業量化模型自動化交易，由我們自家研發的 GreatSpark_EA / STARK 系列 EA 實盤運行，所有交易訊號會即時同步複製到您的帳戶，讓您不需盯盤也能跟上策略績效。
✨ 主要特色
-
全自動同步：EA 產生的每一筆下單、停損、停利、移動止損，皆會即時複製到您的 MT5 帳戶。
-
低延遲複製：採用高效複製架構，減少滑點影響，確保跟單品質。
-
透明實盤紀錄：所有訊號皆來自我們正式實盤運行的 EA。
-
穩定風控模型：策略內含固定 SL/TP、冷卻時間、多階段移動止損與 PSAR 風控，使回撤受控。
-
無需專業知識：您只要連接帳戶後即可自動跟單，不需要自行設定 EA。
📌 適合對象
-
沒時間盯盤的投資者
-
希望複製專業穩定策略績效的用戶
-
想用小資金接觸量化交易的新手
-
尋找自動化、紀律化交易方式的交易者
🔧 如何開始？
-
提供 MT5 帳戶
-
連接跟單系統
-
EA 實盤即時同步訊號到您的帳戶
-
24 小時自動化運作，無需人為操作
