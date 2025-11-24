- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
22.66 USD
Worst Trade:
-1.20 USD
Profitto lordo:
30.36 USD (961 pips)
Perdita lorda:
-2.13 USD (56 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.98
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
14.25
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.20 USD (1)
Crescita mensile:
3.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.02 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.90% (80.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|6
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|4
|GBPCAD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|142
|AUDCAD
|-24
|GBPUSD
|139
|GBPCAD
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.45 × 96
|
Exness-Real16
|0.72 × 782
|
Exness-Real17
|0.87 × 1001
|
ICMarketsSC-Live11
|2.13 × 15
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.69 × 93
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
XMTrading-Real 12
|14.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|14.76 × 49
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
Trend follower EA. Working with swing scheme.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
1
0%
9
77%
100%
14.25
3.14
USD
USD
10%
1:500