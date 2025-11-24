SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Banama Tingang Ije
Deddy Suhendra

Banama Tingang Ije

Deddy Suhendra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Exness-Real17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
22.66 USD
Worst Trade:
-1.20 USD
Profitto lordo:
30.36 USD (961 pips)
Perdita lorda:
-2.13 USD (56 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.98
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
14.25
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.20 USD (1)
Crescita mensile:
3.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.02 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.90% (80.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF 6
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF 3
AUDCAD -1
GBPUSD 4
GBPCAD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF 142
AUDCAD -24
GBPUSD 139
GBPCAD 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.63 USD
Massima perdita consecutiva: -1.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.45 × 96
Exness-Real16
0.72 × 782
Exness-Real17
0.87 × 1001
ICMarketsSC-Live11
2.13 × 15
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
5.69 × 93
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
XMTrading-Real 12
14.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
14.76 × 49
VTMarkets-Live
15.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trend follower EA. Working with swing scheme.
Non ci sono recensioni
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Banama Tingang Ije
100USD al mese
0%
0
0
USD
811
USD
1
0%
9
77%
100%
14.25
3.14
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.