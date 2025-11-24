Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28 0.00 × 1 Exness-Real18 0.45 × 96 Exness-Real16 0.72 × 782 Exness-Real17 0.87 × 1001 ICMarketsSC-Live11 2.13 × 15 VTMarkets-Live 8 5.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 5.69 × 93 Axi-US06-Live 6.00 × 1 FxPro.com-Real05 7.25 × 16 VantageInternational-Live 3 9.78 × 9 XMTrading-Real 12 14.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 14.76 × 49 VTMarkets-Live 15.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 25.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou