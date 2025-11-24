- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
22.66 USD
En kötü işlem:
-1.20 USD
Brüt kâr:
30.36 USD (961 pips)
Brüt zarar:
-2.13 USD (56 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
13.98
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
14.25
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-1.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.20 USD (1)
Aylık büyüme:
3.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.02 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.90% (80.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|6
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|3
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|4
|GBPCAD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|142
|AUDCAD
|-24
|GBPUSD
|139
|GBPCAD
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.66 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.45 × 96
|
Exness-Real16
|0.72 × 782
|
Exness-Real17
|0.87 × 1001
|
ICMarketsSC-Live11
|2.13 × 15
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.69 × 93
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
XMTrading-Real 12
|14.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|14.76 × 49
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
Trend follower EA. Working with swing scheme.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
1
0%
9
77%
100%
14.25
3.14
USD
USD
10%
1:500