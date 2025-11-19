- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
59 (69.41%)
Loss Trade:
26 (30.59%)
Best Trade:
334.45 USD
Worst Trade:
-690.03 USD
Profitto lordo:
9 044.38 USD (1 480 640 pips)
Perdita lorda:
-5 993.83 USD (900 364 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 378.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 378.11 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
30 (35.29%)
Short Trade:
55 (64.71%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
35.89 USD
Profitto medio:
153.29 USD
Perdita media:
-230.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 373.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 373.80 USD (3)
Crescita mensile:
55.32%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 612.95 USD (19.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|1.5K
|XAUUSDm
|1.6K
|US30m
|121
|USDJPYm
|126
|USTECm
|-100
|JP225m
|-114
|US500m
|5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|527K
|XAUUSDm
|76K
|US30m
|4.1K
|USDJPYm
|626
|USTECm
|-24K
|JP225m
|-2.7K
|US500m
|413
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +334.45 USD
Worst Trade: -690 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 378.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1 373.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
