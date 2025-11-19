SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend hsq
Yi Jian Feng

Trend hsq

Yi Jian Feng
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
0%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
59 (69.41%)
Perte trades:
26 (30.59%)
Meilleure transaction:
334.45 USD
Pire transaction:
-690.03 USD
Bénéfice brut:
9 044.38 USD (1 480 640 pips)
Perte brute:
-5 993.83 USD (900 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 378.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 378.11 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
2.26%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
30 (35.29%)
Courts trades:
55 (64.71%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
35.89 USD
Bénéfice moyen:
153.29 USD
Perte moyenne:
-230.53 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 373.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 373.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
55.32%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 612.95 USD (19.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.63% (53.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 1.5K
XAUUSDm 1.6K
US30m 121
USDJPYm 126
USTECm -100
JP225m -114
US500m 5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 527K
XAUUSDm 76K
US30m 4.1K
USDJPYm 626
USTECm -24K
JP225m -2.7K
US500m 413
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +334.45 USD
Pire transaction: -690 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 378.11 USD
Perte consécutive maximale: -1 373.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Aucun avis
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend hsq
1000 USD par mois
0%
0
0
USD
8.6K
USD
2
88%
85
69%
2%
1.50
35.89
USD
1%
1:500
Copier

