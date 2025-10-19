SegnaliSezioni
Vadim Jelihovschi

Fenix Premium

Vadim Jelihovschi
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 9%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
435 (82.69%)
Loss Trade:
91 (17.30%)
Best Trade:
249.19 USD
Worst Trade:
-152.84 USD
Profitto lordo:
2 480.14 USD (1 041 286 pips)
Perdita lorda:
-1 147.86 USD (1 431 657 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (41.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.89 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
304 (57.79%)
Short Trade:
222 (42.21%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
-12.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-434.67 USD (3)
Crescita mensile:
6.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
434.67 USD (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.29% (434.67 USD)
Per equità:
1.37% (304.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.r 181
XAUUSD.r 136
GBPCAD.r 29
AUDUSD.r 28
EURUSD.r 28
XTIUSD 26
USDCAD.r 20
NZDCAD.r 15
AUDCAD.r 13
NZDUSD.r 12
GBPAUD.r 11
EURJPY.r 9
BTCUSD 8
EURAUD.r 5
AUDNZD.r 3
EURGBP.r 1
EURCAD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.r 301
XAUUSD.r 583
GBPCAD.r 77
AUDUSD.r 114
EURUSD.r 123
XTIUSD 217
USDCAD.r 38
NZDCAD.r 20
AUDCAD.r 8
NZDUSD.r 14
GBPAUD.r 33
EURJPY.r 31
BTCUSD -246
EURAUD.r 7
AUDNZD.r 6
EURGBP.r 4
EURCAD.r 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.r 19K
XAUUSD.r 21K
GBPCAD.r 4.9K
AUDUSD.r 1.5K
EURUSD.r 4.8K
XTIUSD 10K
USDCAD.r 2.2K
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 1.5K
NZDUSD.r 1.1K
GBPAUD.r 5.1K
EURJPY.r 3.4K
BTCUSD -470K
EURAUD.r 306
AUDNZD.r 1.1K
EURGBP.r 265
EURCAD.r 537
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.19 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.13 USD
Massima perdita consecutiva: -18.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FENIX Premium Signal – Professional, Reliable, and Built for Steady Growth.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fenix Premium
150USD al mese
9%
0
0
USD
22K
USD
11
90%
526
82%
100%
2.16
2.53
USD
3%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.