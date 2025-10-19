- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
435 (82.69%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (17.30%)
En iyi işlem:
249.19 USD
En kötü işlem:
-152.84 USD
Brüt kâr:
2 480.14 USD (1 041 286 pips)
Brüt zarar:
-1 147.86 USD (1 431 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (41.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.89 USD (34)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
304 (57.79%)
Satış işlemleri:
222 (42.21%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.67 USD (3)
Aylık büyüme:
6.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
434.67 USD (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.29% (434.67 USD)
Varlığa göre:
1.28% (283.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|181
|XAUUSD.r
|136
|GBPCAD.r
|29
|AUDUSD.r
|28
|EURUSD.r
|28
|XTIUSD
|26
|USDCAD.r
|20
|NZDCAD.r
|15
|AUDCAD.r
|13
|NZDUSD.r
|12
|GBPAUD.r
|11
|EURJPY.r
|9
|BTCUSD
|8
|EURAUD.r
|5
|AUDNZD.r
|3
|EURGBP.r
|1
|EURCAD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.r
|301
|XAUUSD.r
|583
|GBPCAD.r
|77
|AUDUSD.r
|114
|EURUSD.r
|123
|XTIUSD
|217
|USDCAD.r
|38
|NZDCAD.r
|20
|AUDCAD.r
|8
|NZDUSD.r
|14
|GBPAUD.r
|33
|EURJPY.r
|31
|BTCUSD
|-246
|EURAUD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|EURGBP.r
|4
|EURCAD.r
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.r
|19K
|XAUUSD.r
|21K
|GBPCAD.r
|4.9K
|AUDUSD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|4.8K
|XTIUSD
|10K
|USDCAD.r
|2.2K
|NZDCAD.r
|3K
|AUDCAD.r
|1.5K
|NZDUSD.r
|1.1K
|GBPAUD.r
|5.1K
|EURJPY.r
|3.4K
|BTCUSD
|-470K
|EURAUD.r
|306
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURGBP.r
|265
|EURCAD.r
|537
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.19 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
FENIX Premium Signal – Professional, Reliable, and Built for Steady Growth.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
9%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
11
90%
526
82%
100%
2.16
2.53
USD
USD
3%
1:500