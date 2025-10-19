SinyallerBölümler
Vadim Jelihovschi

Fenix Premium

Vadim Jelihovschi
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
526
Kârla kapanan işlemler:
435 (82.69%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (17.30%)
En iyi işlem:
249.19 USD
En kötü işlem:
-152.84 USD
Brüt kâr:
2 480.14 USD (1 041 286 pips)
Brüt zarar:
-1 147.86 USD (1 431 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (41.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.89 USD (34)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
304 (57.79%)
Satış işlemleri:
222 (42.21%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.67 USD (3)
Aylık büyüme:
6.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
434.67 USD (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.29% (434.67 USD)
Varlığa göre:
1.28% (283.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 181
XAUUSD.r 136
GBPCAD.r 29
AUDUSD.r 28
EURUSD.r 28
XTIUSD 26
USDCAD.r 20
NZDCAD.r 15
AUDCAD.r 13
NZDUSD.r 12
GBPAUD.r 11
EURJPY.r 9
BTCUSD 8
EURAUD.r 5
AUDNZD.r 3
EURGBP.r 1
EURCAD.r 1



Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 301
XAUUSD.r 583
GBPCAD.r 77
AUDUSD.r 114
EURUSD.r 123
XTIUSD 217
USDCAD.r 38
NZDCAD.r 20
AUDCAD.r 8
NZDUSD.r 14
GBPAUD.r 33
EURJPY.r 31
BTCUSD -246
EURAUD.r 7
AUDNZD.r 6
EURGBP.r 4
EURCAD.r 4



Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 19K
XAUUSD.r 21K
GBPCAD.r 4.9K
AUDUSD.r 1.5K
EURUSD.r 4.8K
XTIUSD 10K
USDCAD.r 2.2K
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 1.5K
NZDUSD.r 1.1K
GBPAUD.r 5.1K
EURJPY.r 3.4K
BTCUSD -470K
EURAUD.r 306
AUDNZD.r 1.1K
EURGBP.r 265
EURCAD.r 537



  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.19 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FENIX Premium Signal – Professional, Reliable, and Built for Steady Growth.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fenix Premium
Ayda 150 USD
9%
0
0
USD
22K
USD
11
90%
526
82%
100%
2.16
2.53
USD
3%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.