Vadim Jelihovschi

Fenix Premium

Vadim Jelihovschi
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
436 (82.73%)
Perte trades:
91 (17.27%)
Meilleure transaction:
249.19 USD
Pire transaction:
-152.84 USD
Bénéfice brut:
2 491.14 USD (1 041 340 pips)
Perte brute:
-1 147.86 USD (1 431 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (41.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
383.89 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.09
Longs trades:
304 (57.69%)
Courts trades:
223 (42.31%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
2.55 USD
Bénéfice moyen:
5.71 USD
Perte moyenne:
-12.61 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-18.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-434.67 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.19%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
434.67 USD (3.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.29% (434.67 USD)
Par fonds propres:
2.21% (479.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 181
XAUUSD.r 136
AUDUSD.r 29
GBPCAD.r 29
EURUSD.r 28
XTIUSD 26
USDCAD.r 20
NZDCAD.r 15
AUDCAD.r 13
NZDUSD.r 12
GBPAUD.r 11
EURJPY.r 9
BTCUSD 8
EURAUD.r 5
AUDNZD.r 3
EURGBP.r 1
EURCAD.r 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 301
XAUUSD.r 583
AUDUSD.r 124
GBPCAD.r 77
EURUSD.r 123
XTIUSD 217
USDCAD.r 38
NZDCAD.r 20
AUDCAD.r 8
NZDUSD.r 14
GBPAUD.r 33
EURJPY.r 31
BTCUSD -246
EURAUD.r 7
AUDNZD.r 6
EURGBP.r 4
EURCAD.r 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 19K
XAUUSD.r 21K
AUDUSD.r 1.5K
GBPCAD.r 4.9K
EURUSD.r 4.8K
XTIUSD 10K
USDCAD.r 2.2K
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 1.5K
NZDUSD.r 1.1K
GBPAUD.r 5.1K
EURJPY.r 3.4K
BTCUSD -470K
EURAUD.r 306
AUDNZD.r 1.1K
EURGBP.r 265
EURCAD.r 537
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.19 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.13 USD
Perte consécutive maximale: -18.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FENIX Premium Signal – Professional, Reliable, and Built for Steady Growth.
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.