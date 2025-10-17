- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
62.08 USD
Worst Trade:
-22.94 USD
Profitto lordo:
293.79 USD (14 519 pips)
Perdita lorda:
-76.05 USD (5 955 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (68.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
9.49
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.86
Profitto previsto:
6.40 USD
Profitto medio:
10.49 USD
Perdita media:
-12.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.94 USD (1)
Crescita mensile:
217.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.94 USD (8.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|218
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|8.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.08 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.16 USD
Massima perdita consecutiva: -22.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
Non ci sono recensioni