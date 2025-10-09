- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
40 (80.00%)
Loss Trade:
10 (20.00%)
Best Trade:
2 058.00 USD
Worst Trade:
-1 636.00 USD
Profitto lordo:
20 443.80 USD (15 270 pips)
Perdita lorda:
-6 671.10 USD (8 518 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4 854.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 897.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.42
Long Trade:
35 (70.00%)
Short Trade:
15 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
275.45 USD
Profitto medio:
511.10 USD
Perdita media:
-667.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-186.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 636.00 USD (1)
Crescita mensile:
113.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 636.00 USD (10.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|41
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|14K
|XAUUSD
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|8K
|XAUUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 058.00 USD
Worst Trade: -1 636 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 854.00 USD
Massima perdita consecutiva: -186.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni