İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
40 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.00%)
En iyi işlem:
2 058.00 USD
En kötü işlem:
-1 636.00 USD
Brüt kâr:
20 443.80 USD (15 270 pips)
Brüt zarar:
-6 671.10 USD (8 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4 854.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 897.00 USD (10)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.42
Alış işlemleri:
35 (70.00%)
Satış işlemleri:
15 (30.00%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
275.45 USD
Ortalama kâr:
511.10 USD
Ortalama zarar:
-667.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-186.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 636.00 USD (1)
Aylık büyüme:
113.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 636.00 USD (10.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|41
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|14K
|XAUUSD
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|8K
|XAUUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 058.00 USD
En kötü işlem: -1 636 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 854.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
