Ejaz Ahmad

Investment Plan

Ejaz Ahmad
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 91%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
269 (80.05%)
Loss Trade:
67 (19.94%)
Best Trade:
31.35 USD
Worst Trade:
-25.03 USD
Profitto lordo:
363.37 USD (144 318 pips)
Perdita lorda:
-246.29 USD (91 898 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (33.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
146 (43.45%)
Short Trade:
190 (56.55%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-35.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.26 USD (5)
Crescita mensile:
28.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
68.56 USD (55.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.98% (68.56 USD)
Per equità:
31.91% (76.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 214
XAUUSDm 108
GBPAUDm 8
AUDUSDm 3
AUDJPYm 1
BTCUSDm 1
EURUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 104
XAUUSDm 21
GBPAUDm 0
AUDUSDm -2
AUDJPYm -5
BTCUSDm 0
EURUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 11K
XAUUSDm 38K
GBPAUDm 50
AUDUSDm -128
AUDJPYm -122
BTCUSDm 3.5K
EURUSDm -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.35 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.14 USD
Massima perdita consecutiva: -35.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A steady, medium-risk trading strategy focused on consistent growth.
📈 Average return: 10–15% per month (last ~50 days)
⏳ Account age: ~50 days of verified history
💼 Approach: disciplined trade management, risk control, and clear entry/exit rules
🔒 Recommended: copy with proper money-management settings

Goal: preserve capital while targeting steady monthly gains.
Past results do not guarantee future performance — trade responsibly.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Investment Plan
50USD al mese
91%
0
0
USD
239
USD
12
0%
336
80%
100%
1.47
0.35
USD
35%
1:200
