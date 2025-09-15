- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|214
|XAUUSDm
|108
|GBPAUDm
|8
|AUDUSDm
|3
|AUDJPYm
|1
|BTCUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPYm
|104
|XAUUSDm
|21
|GBPAUDm
|0
|AUDUSDm
|-2
|AUDJPYm
|-5
|BTCUSDm
|0
|EURUSDm
|-1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPYm
|11K
|XAUUSDm
|38K
|GBPAUDm
|50
|AUDUSDm
|-128
|AUDJPYm
|-122
|BTCUSDm
|3.5K
|EURUSDm
|-113
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
A steady, medium-risk trading strategy focused on consistent growth.
📈 Average return: 10–15% per month (last ~50 days)
⏳ Account age: ~50 days of verified history
💼 Approach: disciplined trade management, risk control, and clear entry/exit rules
🔒 Recommended: copy with proper money-management settings
Goal: preserve capital while targeting steady monthly gains.
Past results do not guarantee future performance — trade responsibly.
