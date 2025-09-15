SignauxSections
Ejaz Ahmad

Investment Plan

Ejaz Ahmad
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
336
Bénéfice trades:
269 (80.05%)
Perte trades:
67 (19.94%)
Meilleure transaction:
31.35 USD
Pire transaction:
-25.03 USD
Bénéfice brut:
363.37 USD (144 318 pips)
Perte brute:
-246.29 USD (91 898 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (33.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.67 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.76%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
146 (43.45%)
Courts trades:
190 (56.55%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
1.35 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-35.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
28.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.27 USD
Maximal:
68.56 USD (55.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.98% (68.56 USD)
Par fonds propres:
31.91% (76.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 214
XAUUSDm 108
GBPAUDm 8
AUDUSDm 3
AUDJPYm 1
BTCUSDm 1
EURUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm 104
XAUUSDm 21
GBPAUDm 0
AUDUSDm -2
AUDJPYm -5
BTCUSDm 0
EURUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm 11K
XAUUSDm 38K
GBPAUDm 50
AUDUSDm -128
AUDJPYm -122
BTCUSDm 3.5K
EURUSDm -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.35 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +33.14 USD
Perte consécutive maximale: -35.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A steady, medium-risk trading strategy focused on consistent growth.
📈 Average return: 10–15% per month (last ~50 days)
⏳ Account age: ~50 days of verified history
💼 Approach: disciplined trade management, risk control, and clear entry/exit rules
🔒 Recommended: copy with proper money-management settings

Goal: preserve capital while targeting steady monthly gains.
Past results do not guarantee future performance — trade responsibly.

Aucun avis
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
