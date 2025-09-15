SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Investment Plan
Ejaz Ahmad

Investment Plan

Ejaz Ahmad
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
269 (80.05%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (19.94%)
En iyi işlem:
31.35 USD
En kötü işlem:
-25.03 USD
Brüt kâr:
363.37 USD (144 318 pips)
Brüt zarar:
-246.29 USD (91 898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (33.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.67 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
146 (43.45%)
Satış işlemleri:
190 (56.55%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-35.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.26 USD (5)
Aylık büyüme:
24.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
68.56 USD (55.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.98% (68.56 USD)
Varlığa göre:
31.91% (76.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 214
XAUUSDm 108
GBPAUDm 8
AUDUSDm 3
AUDJPYm 1
BTCUSDm 1
EURUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm 104
XAUUSDm 21
GBPAUDm 0
AUDUSDm -2
AUDJPYm -5
BTCUSDm 0
EURUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm 11K
XAUUSDm 38K
GBPAUDm 50
AUDUSDm -128
AUDJPYm -122
BTCUSDm 3.5K
EURUSDm -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.35 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A steady, medium-risk trading strategy focused on consistent growth.
📈 Average return: 10–15% per month (last ~50 days)
⏳ Account age: ~50 days of verified history
💼 Approach: disciplined trade management, risk control, and clear entry/exit rules
🔒 Recommended: copy with proper money-management settings

Goal: preserve capital while targeting steady monthly gains.
Past results do not guarantee future performance — trade responsibly.

İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Investment Plan
Ayda 50 USD
91%
0
0
USD
239
USD
12
0%
336
80%
100%
1.47
0.35
USD
35%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.