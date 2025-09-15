- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|214
|XAUUSDm
|108
|GBPAUDm
|8
|AUDUSDm
|3
|AUDJPYm
|1
|BTCUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm
|104
|XAUUSDm
|21
|GBPAUDm
|0
|AUDUSDm
|-2
|AUDJPYm
|-5
|BTCUSDm
|0
|EURUSDm
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm
|11K
|XAUUSDm
|38K
|GBPAUDm
|50
|AUDUSDm
|-128
|AUDJPYm
|-122
|BTCUSDm
|3.5K
|EURUSDm
|-113
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A steady, medium-risk trading strategy focused on consistent growth.
📈 Average return: 10–15% per month (last ~50 days)
⏳ Account age: ~50 days of verified history
💼 Approach: disciplined trade management, risk control, and clear entry/exit rules
🔒 Recommended: copy with proper money-management settings
Goal: preserve capital while targeting steady monthly gains.
Past results do not guarantee future performance — trade responsibly.
