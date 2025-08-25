- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
5 (27.77%)
Loss Trade:
13 (72.22%)
Best Trade:
50.75 USD
Worst Trade:
-20.49 USD
Profitto lordo:
117.94 USD (100 191 pips)
Perdita lorda:
-141.91 USD (44 279 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (93.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
34.49%
Massimo carico di deposito:
16.37%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
13 (72.22%)
Short Trade:
5 (27.78%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
23.59 USD
Perdita media:
-10.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-68.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.09 USD (7)
Crescita mensile:
-0.39%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.10 USD
Massimale:
109.10 USD (10.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.91% (109.10 USD)
Per equità:
7.78% (69.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|-20
|GBPUSD
|-1
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|-10
|EURCAD
|-9
|USDCAD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPJPY
|-400
|GBPUSD
|-27
|EURJPY
|-165
|USDJPY
|-299
|EURCAD
|-255
|USDCAD
|-116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.75 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +93.98 USD
Massima perdita consecutiva: -68.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 7
|
Pepperstone-01
|0.00 × 15
|
Activtrades-5
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 28
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 25
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 2
