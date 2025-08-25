- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
5 (27.77%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
En iyi işlem:
50.75 USD
En kötü işlem:
-20.49 USD
Brüt kâr:
117.94 USD (100 191 pips)
Brüt zarar:
-141.91 USD (44 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (93.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.98 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
34.49%
Maks. mevduat yükü:
16.37%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
13 (72.22%)
Satış işlemleri:
5 (27.78%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.33 USD
Ortalama kâr:
23.59 USD
Ortalama zarar:
-10.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-68.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.39%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.10 USD
Maksimum:
109.10 USD (10.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.91% (109.10 USD)
Varlığa göre:
7.78% (69.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|-20
|GBPUSD
|-1
|EURJPY
|-10
|USDJPY
|-10
|EURCAD
|-9
|USDCAD
|-9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPJPY
|-400
|GBPUSD
|-27
|EURJPY
|-165
|USDJPY
|-299
|EURCAD
|-255
|USDCAD
|-116
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.75 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +93.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
