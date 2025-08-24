- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
92 (67.64%)
Loss Trade:
44 (32.35%)
Best Trade:
33.68 USD
Worst Trade:
-51.93 USD
Profitto lordo:
630.91 USD (17 507 pips)
Perdita lorda:
-418.14 USD (12 628 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (51.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.12 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.21%
Massimo carico di deposito:
22.90%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
86 (63.24%)
Short Trade:
50 (36.76%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-9.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.93 USD (1)
Crescita mensile:
42.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.62 USD
Massimale:
84.43 USD (14.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.61% (84.43 USD)
Per equità:
28.49% (160.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|49
|AUDCHF
|45
|AUDUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|68
|AUDCHF
|101
|AUDUSD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|2.4K
|AUDCHF
|2K
|AUDUSD
|475
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.68 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.68 USD
Massima perdita consecutiva: -48.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
JustMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.13 × 16
|
Exness-Real14
|0.17 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.33 × 3
|
Exness-Real17
|0.36 × 28
|
Exness-Real9
|0.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 2
|
Exness-Real25
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.61 × 23
|
RoboForex-Prime
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.67 × 9
|
Exness-Real21
|0.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 16
|
ICTrading-Live29
|0.80 × 15
