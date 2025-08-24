SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Delta AUDCHF
Huai Xu

Delta AUDCHF

Huai Xu
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 43%
Exness-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
92 (67.64%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (32.35%)
En iyi işlem:
33.68 USD
En kötü işlem:
-51.93 USD
Brüt kâr:
630.91 USD (17 507 pips)
Brüt zarar:
-418.14 USD (12 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (51.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.21%
Maks. mevduat yükü:
22.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
86 (63.24%)
Satış işlemleri:
50 (36.76%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
6.86 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.93 USD (1)
Aylık büyüme:
42.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.62 USD
Maksimum:
84.43 USD (14.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.61% (84.43 USD)
Varlığa göre:
28.49% (160.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 49
AUDCHF 45
AUDUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 68
AUDCHF 101
AUDUSD 44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2.4K
AUDCHF 2K
AUDUSD 475
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.68 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
JustMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 10
Exness-Real3
0.13 × 16
Exness-Real14
0.17 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.33 × 3
Exness-Real17
0.36 × 28
Exness-Real9
0.41 × 22
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 2
Exness-Real25
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.61 × 23
RoboForex-Prime
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.67 × 9
Exness-Real21
0.67 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 16
ICTrading-Live29
0.80 × 15
54 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 18:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 16:12
Share of trading days is too low
2025.08.29 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Share of trading days is too low
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 17:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 17:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 17:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.