Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 JustMarkets-Live3 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 10 Exness-Real3 0.13 × 16 Exness-Real14 0.17 × 6 LiteFinanceVC-Live-03 0.30 × 10 ICMarketsSC-Live05 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live22 0.33 × 3 Exness-Real17 0.36 × 28 Exness-Real9 0.41 × 22 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 Tickmill-Live02 0.50 × 2 Exness-Real25 0.50 × 8 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live09 0.60 × 20 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 10 ICMarketsSC-Live10 0.61 × 23 RoboForex-Prime 0.63 × 8 ICMarketsSC-Live06 0.67 × 9 Exness-Real21 0.67 × 12 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 16 ICTrading-Live29 0.80 × 15 54 daha fazla...