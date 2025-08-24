- Büyüme
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
92 (67.64%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (32.35%)
En iyi işlem:
33.68 USD
En kötü işlem:
-51.93 USD
Brüt kâr:
630.91 USD (17 507 pips)
Brüt zarar:
-418.14 USD (12 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (51.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.21%
Maks. mevduat yükü:
22.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
86 (63.24%)
Satış işlemleri:
50 (36.76%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
6.86 USD
Ortalama zarar:
-9.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.93 USD (1)
Aylık büyüme:
42.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.62 USD
Maksimum:
84.43 USD (14.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.61% (84.43 USD)
Varlığa göre:
28.49% (160.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|49
|AUDCHF
|45
|AUDUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|68
|AUDCHF
|101
|AUDUSD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2.4K
|AUDCHF
|2K
|AUDUSD
|475
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.68 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
JustMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.13 × 16
|
Exness-Real14
|0.17 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.33 × 3
|
Exness-Real17
|0.36 × 28
|
Exness-Real9
|0.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 2
|
Exness-Real25
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.61 × 23
|
RoboForex-Prime
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.67 × 9
|
Exness-Real21
|0.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 16
|
ICTrading-Live29
|0.80 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
5
100%
136
67%
97%
1.50
1.56
USD
USD
28%
1:500