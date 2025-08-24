- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
98 (77.77%)
Loss Trade:
28 (22.22%)
Best Trade:
1.42 USD
Worst Trade:
-2.67 USD
Profitto lordo:
52.84 USD (7 531 pips)
Perdita lorda:
-45.48 USD (5 741 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (9.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
16.76%
Massimo carico di deposito:
7.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
64 (50.79%)
Short Trade:
62 (49.21%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.13 USD (2)
Crescita mensile:
-0.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.43 USD
Massimale:
11.29 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.16% (11.29 USD)
Per equità:
3.25% (3.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|71
|GBPUSD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|837
|GBPUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.28 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1236
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.05 × 41
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|3.00 × 18
|
Exness-Real16
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
Mainly engaged in GBPUSD and JPYUSD currency pairs, with a maximum drawdown of 30% and an annual return of 100%, equipped with stop loss, non resistance, and non Martin strategies!
Non ci sono recensioni
