Weihan Dong

GB168

Weihan Dong
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
98 (77.77%)
Loss Trade:
28 (22.22%)
Best Trade:
1.42 USD
Worst Trade:
-2.67 USD
Profitto lordo:
52.84 USD (7 531 pips)
Perdita lorda:
-45.48 USD (5 741 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (9.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
16.76%
Massimo carico di deposito:
7.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
64 (50.79%)
Short Trade:
62 (49.21%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.13 USD (2)
Crescita mensile:
-0.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.43 USD
Massimale:
11.29 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.16% (11.29 USD)
Per equità:
3.25% (3.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 71
GBPUSD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1
GBPUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 837
GBPUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.42 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.28 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 81
ICMarkets-Live06
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 1236
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 18
Exness-Real16
3.00 × 1
VantageInternational-Live 10
3.38 × 16
Tickmill-Live08
3.41 × 27
21 più
Mainly engaged in GBPUSD and JPYUSD currency pairs, with a maximum drawdown of 30% and an annual return of 100%, equipped with stop loss, non resistance, and non Martin strategies!
Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.24 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
