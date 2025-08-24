SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GB168
Weihan Dong

GB168

Weihan Dong
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
98 (77.77%)
Perte trades:
28 (22.22%)
Meilleure transaction:
1.42 USD
Pire transaction:
-2.67 USD
Bénéfice brut:
52.84 USD (7 531 pips)
Perte brute:
-45.48 USD (5 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (9.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.71 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
16.76%
Charge de dépôt maximale:
7.23%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
64 (50.79%)
Courts trades:
62 (49.21%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.54 USD
Perte moyenne:
-1.62 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.13 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.43 USD
Maximal:
11.29 USD (10.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.16% (11.29 USD)
Par fonds propres:
3.25% (3.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 71
GBPUSD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1
GBPUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 837
GBPUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.42 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.71 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.28 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 81
ICMarkets-Live06
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 1236
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 18
Exness-Real16
3.00 × 1
VantageInternational-Live 10
3.38 × 16
Tickmill-Live08
3.41 × 27
21 plus...
Mainly engaged in GBPUSD and JPYUSD currency pairs, with a maximum drawdown of 30% and an annual return of 100%, equipped with stop loss, non resistance, and non Martin strategies!
Aucun avis
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.24 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

