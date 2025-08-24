SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GB168
Weihan Dong

GB168

Weihan Dong
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
98 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.22%)
En iyi işlem:
1.42 USD
En kötü işlem:
-2.67 USD
Brüt kâr:
52.84 USD (7 531 pips)
Brüt zarar:
-45.48 USD (5 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (9.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
16.76%
Maks. mevduat yükü:
7.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
64 (50.79%)
Satış işlemleri:
62 (49.21%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.43 USD
Maksimum:
11.29 USD (10.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.16% (11.29 USD)
Varlığa göre:
3.25% (3.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 71
GBPUSD 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1
GBPUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 837
GBPUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.28 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 81
ICMarkets-Live06
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 5
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 1236
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.05 × 41
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.00 × 18
Exness-Real16
3.00 × 1
VantageInternational-Live 10
3.38 × 16
Tickmill-Live08
3.41 × 27
21 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Mainly engaged in GBPUSD and JPYUSD currency pairs, with a maximum drawdown of 30% and an annual return of 100%, equipped with stop loss, non resistance, and non Martin strategies!
İnceleme yok
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.24 05:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GB168
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
107
USD
8
100%
126
77%
17%
1.16
0.06
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.