Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.17 × 18 ICMarketsSC-Live23 0.25 × 12 ICMarketsSC-Live04 0.28 × 29 ICMarketsSC-Live06 0.28 × 81 ICMarkets-Live06 0.40 × 50 ForexTimeFXTM-ECN 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.80 × 5 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 1.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 1.38 × 1236 ICMarkets-Live10 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.05 × 41 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 3.00 × 18 Exness-Real16 3.00 × 1 VantageInternational-Live 10 3.38 × 16 Tickmill-Live08 3.41 × 27 21 daha fazla...