İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
98 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.22%)
En iyi işlem:
1.42 USD
En kötü işlem:
-2.67 USD
Brüt kâr:
52.84 USD (7 531 pips)
Brüt zarar:
-45.48 USD (5 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (9.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
16.76%
Maks. mevduat yükü:
7.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
64 (50.79%)
Satış işlemleri:
62 (49.21%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.13 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.43 USD
Maksimum:
11.29 USD (10.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.16% (11.29 USD)
Varlığa göre:
3.25% (3.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|71
|GBPUSD
|55
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|837
|GBPUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.42 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.28 × 29
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 81
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 1236
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.05 × 41
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|3.00 × 18
|
Exness-Real16
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|3.38 × 16
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
Mainly engaged in GBPUSD and JPYUSD currency pairs, with a maximum drawdown of 30% and an annual return of 100%, equipped with stop loss, non resistance, and non Martin strategies!
İnceleme yok
